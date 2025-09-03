Horoscop 3 septembrie 2025. O zodie va face compromisuri pe plan financiar

Luna tranzitează semnul Capricornului, de unde va face o opoziție cu Jupiter și un careu cu Marte. Oricât de mult am încerca să ne menținem calmul și spiritul practic, tot nu vom reuși. Ne vom întâlni cu numeroși factori declanșatori. Dacă mai punem la socoteală și că Marte se apropie de un aspect tensionat cu Jupiter, astrele ne recomandă să nu intrăm în luptele altora.

Berbec/Ascendent în Berbec

Nu este cazul să iei nimic personal, ci să aștepți să îți clarifici unele aspecte. Astfel, eviți unele confruntări total inutile.

Taur/Ascendent în Taur

Vor exista competiții cu unii colegi. Însă, îți vei da seama repede că nu toți oamenii au același ritm de muncă precum al tău.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei avea tendința de a te implica în diverse discuții aprinse cu prietenii. Încearcă să nu tragi concluzii pripite.

Rac/Ascendent în Rac

Vei fi destul de agitat, mai ales în ceea ce privește rezolvarea unor probleme din gospodărie. De asemenea, poți fi prea tendențios cu familia.

Leu/Ascendent în Leu

Discursul tău s-ar putea să creeze neplăceri pentru apropiați. Vei folosi replici prea moraliste și nu se vor simți bine din această cauză.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Din neatenție sau din cauza superficialității, este posibil să faci unele cheltuieli care să îți dea bugetul peste cap.

Balanță/Ascendent în Balanță

Te chinui prea mult pentru a le face pe plac altora. Astrele îți recomandă să duci orice negociere în favoarea ta.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Dorința de a le demonstra celorlalți că se înșală în privința ta îți va consuma timp și energie. Și îți vei da seama că este o muncă sisifică.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei avea multe drumuri de făcut și te vei întâlni cu numeroase situații bizare. Unii dintre voi se vor trezi cu noi chestiuni administrative.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Nu este cea mai bună zi pentru a lua decizii importante pe plan profesional sau pentru a te contrazice cu șefii.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Educația este cea care ne ajută atunci când ne simțim blocați. Deci, dacă vei învăța ceva nou, vei avea o zi mult mai bună.

Pești/Ascendent în Pești

Din dorința de a le face pe plac oamenilor dragi, s-ar putea să faci unele compromisuri pe plan financiar.

