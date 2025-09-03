Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 3 septembrie 2025. O zodie va face compromisuri pe plan financiar

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Horoscop zilnic. Luna tranzitează semnul Capricornului. 

Luna tranzitează semnul Capricornului, de unde va face o opoziție cu Jupiter și un careu cu Marte. Oricât de mult am încerca să ne menținem calmul și spiritul practic, tot nu vom reuși. Ne vom întâlni cu numeroși factori declanșatori. Dacă mai punem la socoteală și că Marte se apropie de un aspect tensionat cu Jupiter, astrele ne recomandă să nu intrăm în luptele altora.

Berbec/Ascendent în Berbec

Nu este cazul să iei nimic personal, ci să aștepți să îți clarifici unele aspecte. Astfel, eviți unele confruntări total inutile.

Taur/Ascendent în Taur

Vor exista competiții cu unii colegi. Însă, îți vei da seama repede că nu toți oamenii au același ritm de muncă precum al tău.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei avea tendința de a te implica în diverse discuții aprinse cu prietenii. Încearcă să nu tragi concluzii pripite.

Rac/Ascendent în Rac

Vei fi destul de agitat, mai ales în ceea ce privește rezolvarea unor probleme din gospodărie. De asemenea, poți fi prea tendențios cu familia.

Leu/Ascendent în Leu

Discursul tău s-ar putea să creeze neplăceri pentru apropiați. Vei folosi replici prea moraliste și nu se vor simți bine din această cauză.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Din neatenție sau din cauza superficialității, este posibil să faci unele cheltuieli care să îți dea bugetul peste cap.

Balanță/Ascendent în Balanță

Te chinui prea mult pentru a le face pe plac altora. Astrele îți recomandă să duci orice negociere în favoarea ta.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Dorința de a le demonstra celorlalți că se înșală în privința ta îți va consuma timp și energie. Și îți vei da seama că este o muncă sisifică. 

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei avea multe drumuri de făcut și te vei întâlni cu numeroase situații bizare. Unii dintre voi se vor trezi cu noi chestiuni administrative.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Nu este cea mai bună zi pentru a lua decizii importante pe plan profesional sau pentru a te contrazice cu șefii.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Educația este cea care ne ajută atunci când ne simțim blocați. Deci, dacă vei învăța ceva nou, vei avea o zi mult mai bună.

Pești/Ascendent în Pești

Din dorința de a le face pe plac oamenilor dragi, s-ar putea să faci unele compromisuri pe plan financiar.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Horoscop 3 septembrie 2025. O zodie va face compromisuri pe plan financiar
03 sep 2025, 08:31
Horoscop 2 septembrie 2025. O zodie se va lăsa influențată de zvonuri sau bârfe
02 sep 2025, 08:14
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
01 sep 2025, 20:43
Horoscop 1 septembrie 2025. Saturn aduce iarăși teste pentru o zodie
01 sep 2025, 08:06
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
31 aug 2025, 20:25
Horoscop 31 august 2025. Ultima zi a verii va fi memorabilă pentru o zodie
31 aug 2025, 08:55
ParintiSiPitici.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul copilului din Timișoara: Micuțul înecat era visul unei familii după ani de încercări, iar o altă fetiță a fost găsită singură, în lacrimi, la poartă
02 sep 2025, 23:43
Horoscop 30 august 2025. O zodie va fi sufletul petrecerii
30 aug 2025, 07:57
Horoscop 29 august 2025. Zodia care va profita din plin de această zi
29 aug 2025, 07:15
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
29 aug 2025, 23:11
Horoscop 28 august 2025. Emoții intense pentru o zodie
28 aug 2025, 07:39
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
27 aug 2025, 19:52
Informații neștiute până acum despre Cătălin Predoiu. Astrologul Daniela Simulescu: Beneficiază de un aspect special
27 aug 2025, 11:28
Horoscop 27 august 2025. Vărsătorii se ceartă cu partenerii, Racul are probleme financiare
27 aug 2025, 08:47
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
26 aug 2025, 21:35
Horoscop 26 august 2025. Zodia care depinde prea mult de aprobarea celor dragi
26 aug 2025, 08:32
Horoscop 25 august 2025. Beneficii pentru o zodie
25 aug 2025, 08:38
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 aug 2025, 08:54
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 aug 2025, 21:12
Horoscop 24 august 2025. Situații bizare pentru o zodie
24 aug 2025, 08:24
Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă va afecta o zodie
23 aug 2025, 08:56
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
22 aug 2025, 21:01
Horoscop 22 august 2025. Un nou sezon pentru o zodie
22 aug 2025, 07:33
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
21 aug 2025, 20:33
Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați
21 aug 2025, 08:15
Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii
20 aug 2025, 21:01
Horoscop 20 august 2025. Zodia cu așteptări nerealiste
20 aug 2025, 08:43
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
19 aug 2025, 22:19
Horoscop 19 august 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat
19 aug 2025, 08:34
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
18 aug 2025, 21:23
Horoscop 18 august 2025. O zodie va fi prea indiscretă
18 aug 2025, 07:37
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
17 aug 2025, 19:29
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
17 aug 2025, 19:03
Horoscop 17 august 2025. O zodie va avea o zi nemaipomenită
17 aug 2025, 08:58
Horoscop 16 august 2025. O zodie va fi răsfățată de persoana iubită
16 aug 2025, 09:12
Horoscop 15 august 2025. Îngrijorări din cauza banilor pentru o zodie
15 aug 2025, 08:01
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
14 aug 2025, 21:08
Horoscop 15 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
14 aug 2025, 18:53
Horoscop 14 august 2025. O zodie va avea cheltuieli nedorite
13 aug 2025, 22:19
Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare
13 aug 2025, 08:50
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii august 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
12 aug 2025, 21:32
Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță
12 aug 2025, 08:30
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
11 aug 2025, 20:47
Vin vremuri tensionate pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
05 aug 2025, 19:35
Lună Plină în Vărsător. Vești bune și rele pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
07 aug 2025, 19:32
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 iul 2025, 11:39
Horoscop 25 iulie 2025. Zodia care se va lăsa influențată de prieteni
25 iul 2025, 07:44
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
10 aug 2025, 15:51
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
10 aug 2025, 13:35
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 iul 2025, 21:31
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 aug 2025, 17:31
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 aug 2025, 14:00
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Veneția 2025: Kim Novak, în umbra lui Hitchcock
acum 5 minute
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
acum 8 minute
Zelenski îi va îndemna pe aliații occidentali să facă presiuni mai mari asupra Rusiei
acum 9 minute
Alex Ardelean la „Generația Globală": lecții din Danemarca și UK pentru România
acum 33 de minute
PSD depune trei inițiative legislative: Ce scutiri sunt prevăzute pentru mame și veterani
acum 36 de minute
Scandal la ușa Dianei Șoșoacă. Mesajul Jandarmeriei
acum 50 de minute
Dieta ta îți influențează visele? Iată ce spun cercetările noastre despre mâncare și coșmaruri
acum 1 ora 3 minute
Lasconi, către Nicușor Dan: Opriți-l pe Bolojan! Dacă nu veți face asta, sunteți o noptieră
Cele mai citite știri
pe 2 Septembrie 2025
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
pe 2 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
pe 2 Septembrie 2025
Mircea Badea, contrazis de Val Vâlcu
pe 2 Septembrie 2025
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
acum 3 ore 46 minute
Imaginea zilei! Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, lângă Putin, Xi și Kim / Update: Reacția MAE
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel