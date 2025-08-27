Horoscop 27 august 2025. Vărsătorii se ceartă cu partenerii, Racul are probleme financiare

Horoscop zilnic. Venus va avea parte de două aspecte.

Miercuri, Venus din Leu face două aspecte. Altfel spus, avem parte de una bună, alta rece!

În primul rând, trigonul cu Neptun din Berbec. Ne vom imagina scenarii precum cele pe care le vedem adesea în filmele romantice. Dragostea va fi o reală sursă de inspirație!

În al doilea rând, opoziția cu Pluto din Vărsător. Dacă primul aspect este unul pe placul nostru, acesta s-ar putea să dea unele bătăi de cap. Pentru că aduce adevărate lupte de putere în relații.

Berbec/Ascendent în Berbec

Este posibil să interpretezi greșit gesturile unor apropiați. În acest caz, astrele îți recomandă să îți acorzi răbdare.

Taur/Ascendent în Taur

Vei fi destul de creativ când îți vei stabili planurile zilei, însă nu vei reuși să te ocupi de toate pentru că unii apropiați au alte opinii.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei comunica într-un mod convingător. Oamenii din jurul tău îți vor reproșa că nu ții cont deloc de opiniile lor.

Rac/Ascendent în Rac

Pot apărea dispute din cauza banilor. Tu și membrii familiei nu vă înțelegeți atunci când este vorba de o investiție.

Leu/Ascendent în Leu

Partenerul nu va fi de acord cu tine în multe privințe. Deși tu încerci să îi faci și lui pe plac, cumva nu vei reuși în totalitate.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Te vei necăji foarte repede din orice, deci trebuie să te protejezi. Adică, să fii mai selectiv cu oamenii pe care îi lași în jurul tău.

Balanță/Ascendent în Balanță

Vei funcționa crezând că totul este o luptă. Și că fără tensiune și provocări, ziua nu are niciun rost. Însă vei obosi repede astfel.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Pot apărea neînțelegeri cu șefii sau cu persoanele autoritare. Tu îți dorești atât de mult validarea lor, însă nu vrei nici să renunți la cine ești.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Astrele îți recomandă să nu cauți scurtăturile în chestiunile administrative pentru că se vor demonstra a fi destul de păguboase.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

S-ar putea să ai așteptări prea mari de la cei dragi. Crezi că vor înțelege anumite noțiuni și nu vor dori să facă unele cheltuieli.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Partenerul te provoacă serios. Nimic nu este simplu cu el! Veți fi într-o competiție permanentă, însă aveți nevoie de un scop comun.

Pești/Ascendent în Pești

Astrele îți recomandă să nu depășești anumite limite la serviciu. Adică să nu crezi că unii colegi îți sunt prieteni.

