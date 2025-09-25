Horoscop 26 septembrie 2025. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de vineri, 26 septembrie 2025.
Luna își va continua tranzitul în semnul Scorpionului. Și va face un trigon cu Jupiter din Rac, dar și unul cu Saturn din Pești. Cuvintele cheie ale acestei configurații astrologice: intuiție, vindecare, protecție, sensibilitate, emoții stabile. Nu ne este teamă să simțim, să ne comunicăm emoțiile și avem încredere în propria intuiție.
de Roxana Neagu