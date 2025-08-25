Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 25 august 2025. Beneficii pentru o zodie

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune

Horoscop zilnic. Astăzi, Venus intră în Leu. 

Luni, 25 august, Venus își începe tranzitul în Leu, care va dura până pe 19 septembrie. Planeta frumuseții, a plăcerilor și a valorilor se mută în cel mai dramatic semn. Laitmotivul acestui tranzit va fi respectul, care poate fi moneda noastră de schimb. Totul va pleca de la respectul de sine. Ofer dacă oferi și tu. În perioada următoare, vom ține la standardele noastre, vom fi destul de pasionali în viața personală și vom cere totul de la cei iubiți. De asemenea, pot exista mai des izbucniri din cauza ogoliului. Sau vom apela la vanitate. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei pune mult preț pe spontaneitate. Vei evita cât se poate plictiseala sau oamenii care nu îți transmit nimic.

Taur/Ascendent în Taur

Schimbarea de astăzi a lui Venus, propria guvernatoare, te va îndemna să îți găsești liniștea și să te ferești de locurile agitate.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Cuvintele vor fi armele tale. Dacă vei ști cum să le folosești, vei obține numeroase succese. Începe o perioadă bună pentru studiu sau călătorii.

Rac/Ascendent în Rac

Vei fi mai indulgent ca altădată, mai ales din punct de vedere financiar. Poate că este cazul să te consulți cu cineva înainte de a face investiții.

Leu/Ascendent în Leu

Venus vine cu poftă de viață, încrederea în propria persoană și nevoia de respect. Astrele îți recomandă să nu lași ziua să treacă degeaba.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Vei fi destul de influențabil, deci nu este ziua cea mai bună pentru a petrece timp în compania unor persoane stresante.

Balanță/Ascendent în Balanță

Vei fi preocupat să îi faci pe cei dragi să se simtă bine. Îți face bine să te conectezi cu prietenii și să vă faceți planuri pentru viitorul apropiat.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Câteodată, beneficiile din zona profesională vin pur și simplu. Deci nu îți pune întrebări inutile atunci când ți se oferă șanse.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Dacă vei fi cât mai corect, vei avea mult de câștigat. Mai ales la serviciu. În plus, pentru unii dintre voi este o zi nemaipomenită pentru educație.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei deveni mai conștient de valoarea interioară și de unele limite. Și astfel, vei decide să îndrăznești mai mult, indiferent de ce zic alții.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Venus va tranzita casa a șaptea. Și îți va oferi multiple ocazii să găsești soluții la problemele de cuplu.

Pești/Ascendent în Pești

Te va apuca hărnicia! Sau vei găsi un proiect pe placul tău, la serviciu, căruia îi vei dedica mult timp și pasiune.

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

