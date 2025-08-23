Horoscop 25-31 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 25-31 august.

Protagonista săptămânii viitoare este Venus? De ce? În primul rând, pentru câ își va începe luni tranzitul în Leu. După care, în următoarele zile va face o sumedenie de aspecte: trigon cu Saturn, trigon cu Neptun și opoziție cu Pluto.

Despre tranzitul lui Venus în Leu, care va dura până pe 19 septembrie, știm că ne va provoca să ne transformăm viața amoroasă într-o piesă de teatru sau într-un film foarte intens. Acest tranzit ne aduce o notă de dramatism și dorința de a ieși în evidență. Ne dorim să atragem toate privirile. Suntem îndemnați să ne bucurăm mai mult de viață!

Vă reamintim că Saturn retrograd se pregătește să se întoarcă în semnul Peștilor. Ceea ce înseamnă că zodiile cardinale se vor întâlni cu unele limite.

Urmăriţi horoscopul săptămânii 25-31 august 2025 pe DC News şi DC News TV şi aflaţi de la Daniela Simulescu toate noutăţile pentru zodii.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 24 august, de la ora 12:00, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

