EXCLUSIV  Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă va afecta o zodie

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune Astrosens
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune Astrosens

Horoscop zilnic. Astăzi se petrece Luna Nouă din semnul Fecioarei. 

Luna Nouă din Fecioară de astăzi este ne aduce momentul perfect pentru a pune bazele unor noi proiecte, pentru a curăța și a ne organiza spațiul din jurul nostru(acasă sau la serviciu) și gândurile. Arhetipul Fecioarei este asociat cu disciplina, curățenia, munca asiduă, organizarea și perfecționarea. Și să nu uităm de simplitate și minimalism, în special în zona financiară.

Soarele și Luna se vor afla în careu cu Uranus din Gemeni, ceea ce înseamnă că niciun plan nu va decurge ca la carte. Și că va trebui să acceptăm imprevizibilul sau inovația.

Berbec/Ascendent în Berbec

Astrele îți recomandă să alegi calea cea mai simplă în orice activitate. Astfel, vei rezolva repede problemele și nu îți vei mai crea altele noi.

Taur/Ascendent în Taur

Nu ar strica să împaci pragmatismul cu romantismul. Ziua ți se va părea mult mai frumoasă și vei rămâne cu amintiri plăcute.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Este una dintre acele zile în care îți priește să stai mai mult pe acasă, să petreci timp suplimentar cu familia și să te ocupi de chestiunile gospodărești.

Rac/Ascendent în Rac

Vei da dovadă de talent oratoric. Ce-i drept, te și plictisești repede și vrei să porți discuții cât mai interesante cu apropiații.

Leu/Ascendent în Leu

Astrele te invită să fii mai calculat din punct de vedere financiar. Sau să înveți cum să îți îmbunătățești bugetul.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Luna Nouă se petrece în semnul tău. Și te poate face mai liniștit ca de obicei sau, din contră, să te agite prea mult. Depinde și de tine.

Balanță/Ascendent în Balanță

Îți va lipsi motivația în majoritatea activităților. Pur și simplu nu regăsești motivele pentru a ieși din zona ta de confort.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Prietenii se schimbă de la o ora la alta și nu îți convine. Însă, s-ar putea ca nici tu să te ții de cuvânt așa cum ai fi crezut.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Dacă nu este treaba ta, cel mai bine ar fi să nu te implici. Nu te ajută deloc dacă vrei să faci un bine forțat.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

În mare parte, energia ta se va consuma în multiple schimburi de idei. Însă, nu te va ajuta deloc dacă vei face pe lupul moralist.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ceilalți vor încerca să te angreneze în activitățile lor, însă vei opune rezistență. Preferi să stai în liniște și să nu faci pe plan nimănui.

Pești/Ascendent în Pești

Statusul emoțional al relației de cuplu va fi precum un carusel. Tu și partenerul aveți nevoie să spargeți monotonia.

