Data actualizării: 21:45 18 Sep 2025 | Data publicării: 20:47 21 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 22 septembrie 2025. Echinocțiul de toamnă. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Autor: Echipa Astrosens
b70801a3-8763-46b5-b5da-cfc7ad326cae_51984400 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de luni, 22 septembrie 2025.

Pe 22 septembrie se vor petrece două evenimente. Primul este Echinocțiul de toamnă. Sau altfel spus, din punct de vedere astrologic, intrarea Soarelui în semnul în Balanță. Trecem de la meticulozitatea din sezonul Fecioarei la nevoia de armonie și diplomația din cel al Balanței. 

Al doilea eveniment este intrarea lui Marte în Scorpion, unde va rămâne până pe 4 noiembrie. Inițiativele noastre nu vor mai fi la fel de fățișe. De multe ori, vom avea nevoie de un declic, frustrare sau de dorința de răzbunare pentru a trece la fapte. Adică, nu ne vor interesa luptele superficiale, ci acelea care ne vor aduce și transformări interioare serioase.

