Horoscop 22 septembrie 2025. Echinocțiul de toamnă. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Pe 22 septembrie se vor petrece două evenimente. Primul este Echinocțiul de toamnă. Sau altfel spus, din punct de vedere astrologic, intrarea Soarelui în semnul în Balanță. Trecem de la meticulozitatea din sezonul Fecioarei la nevoia de armonie și diplomația din cel al Balanței.

Al doilea eveniment este intrarea lui Marte în Scorpion, unde va rămâne până pe 4 noiembrie. Inițiativele noastre nu vor mai fi la fel de fățișe. De multe ori, vom avea nevoie de un declic, frustrare sau de dorința de răzbunare pentru a trece la fapte. Adică, nu ne vor interesa luptele superficiale, ci acelea care ne vor aduce și transformări interioare serioase.

