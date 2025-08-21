Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați

Luna va tranzita semnul Leului, semn din care se pregătește să iasă Soarele. Avem o zi potrivită pentru competiții, creativitate, activitățile romantice. Altfel spus, astrele ne invită să alegem o ieșire din cotidian și să vedem jumătatea plină a paharului. Ne apropiem de Sezonul Fecioarei, adică o perioadă plină de responsabilități și muncă.

Berbec/Ascendent în Berbec

Ajungi să rezolvi unele proiecte pe ultima sută de metri. Pur și simplu, ai nevoie de sentimentul de panică pentru a-ți regăsi motivația.

Taur/Ascendent în Taur

Îți poți acorda răgazul necesar pentru a lua o decizie legată de gospodărie sau familie. Nu este cazul să tot amâni.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Nu aștepta să îți ia nimeni apărarea sau să ți se ofere șanse! Pentru că vei pierde timpul. Cu siguranță vei ști să ceri ce ți se cuvine.

Rac/Ascendent în Rac

Ai de împăcat două părți. Una carea vrea cumpătare din punct de vedere financiar și alta care te îndeamnă să te răsfeți.

Leu/Ascendent în Leu

Știi ce te ajută astăzi? Să nu mai trăiești (prin) viețile celorlalți! Dacă acorzi atenție suplimentară vieții tale, vei găsi soluții la probleme.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Vei avea tendința de a lăsa pe mâine ce poți face astăzi. Dat fiind faptul că nu ai energie, poate că procedezi corect.

Balanță/Ascendent în Balanță

Orgoliile inflamate ale unor prieteni te scot din sărite. Dar nu vei câștiga nimic dacă vei încerca să îi schimbi pe cei din jurul tău.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Te vei dezice imediat de acele situații care ți se vor părea compromițătoare. Nu trebuie să te asociezi cu orice fel de persoană.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Atitudinea ta moralistă va supăra câțiva apropiați. Și bineînțeles că nu te vei mai putea baza pe sprijinul acestora.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Te străduiești să le faci pe plac tuturor. Însă, îți vei da seama foarte repede că nu te ajută la nimic această atitudine.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Astrele îți recomandă să nu te consideri nici superior și nici inferior atunci când interacționezi cu persoane pe care nu le cunoști.

Pești/Ascendent în Pești

Câteodată nu contează cât muncești, ci cum comunici despre reușitele tale. Și nimeni nu te poate lăuda așa cum o faci tu.

