Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Horoscop zilnic. Luna va tranzita semnul Leului. 

Luna va tranzita semnul Leului, semn din care se pregătește să iasă Soarele. Avem o zi potrivită pentru competiții, creativitate, activitățile romantice. Altfel spus, astrele ne invită să alegem o ieșire din cotidian și să vedem jumătatea plină a paharului. Ne apropiem de Sezonul Fecioarei, adică o perioadă plină de responsabilități și muncă.

Berbec/Ascendent în Berbec

Ajungi să rezolvi unele proiecte pe ultima sută de metri. Pur și simplu, ai nevoie de sentimentul de panică pentru a-ți regăsi motivația.

Taur/Ascendent în Taur

Îți poți acorda răgazul necesar pentru a lua o decizie legată de gospodărie sau familie. Nu este cazul să tot amâni.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Nu aștepta să îți ia nimeni apărarea sau să ți se ofere șanse! Pentru că vei pierde timpul. Cu siguranță vei ști să ceri ce ți se cuvine.

Rac/Ascendent în Rac

Ai de împăcat două părți. Una carea vrea cumpătare din punct de vedere financiar și alta care te îndeamnă să te răsfeți.

Leu/Ascendent în Leu

Știi ce te ajută astăzi? Să nu mai trăiești (prin) viețile celorlalți! Dacă acorzi atenție suplimentară vieții tale, vei găsi soluții la probleme.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Vei avea tendința de a lăsa pe mâine ce poți face astăzi. Dat fiind faptul că nu ai energie, poate că procedezi corect.

Balanță/Ascendent în Balanță

Orgoliile inflamate ale unor prieteni te scot din sărite. Dar nu vei câștiga nimic dacă vei încerca să îi schimbi pe cei din jurul tău.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Te vei dezice imediat de acele situații care ți se vor părea compromițătoare. Nu trebuie să te asociezi cu orice fel de persoană.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Atitudinea ta moralistă va supăra câțiva apropiați. Și bineînțeles că nu te vei mai putea baza pe sprijinul acestora.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Te străduiești să le faci pe plac tuturor. Însă, îți vei da seama foarte repede că nu te ajută la nimic această atitudine.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Astrele îți recomandă să nu te consideri nici superior și nici inferior atunci când interacționezi cu persoane pe care nu le cunoști.

Pești/Ascendent în Pești

Câteodată nu contează cât muncești, ci cum comunici despre reușitele tale. Și nimeni nu te poate lăuda așa cum o faci tu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați
21 aug 2025, 08:15
Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii
20 aug 2025, 21:01
Horoscop 20 august 2025. Zodia cu așteptări nerealiste
20 aug 2025, 08:43
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
19 aug 2025, 22:19
Horoscop 19 august 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat
19 aug 2025, 08:34
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
18 aug 2025, 21:23
ParintiSiPitici.ro
Botezurile și nunțile, sub lupa ANAF: Ce informații trebuie transmise și termenul limită
20 aug 2025, 23:49
Horoscop 18 august 2025. O zodie va fi prea indiscretă
18 aug 2025, 07:37
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
17 aug 2025, 19:29
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
17 aug 2025, 19:03
Horoscop 17 august 2025. O zodie va avea o zi nemaipomenită
17 aug 2025, 08:58
Horoscop 16 august 2025. O zodie va fi răsfățată de persoana iubită
16 aug 2025, 09:12
Horoscop 15 august 2025. Îngrijorări din cauza banilor pentru o zodie
15 aug 2025, 08:01
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
14 aug 2025, 21:08
Horoscop 15 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
14 aug 2025, 18:53
Horoscop 14 august 2025. O zodie va avea cheltuieli nedorite
13 aug 2025, 22:19
Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare
13 aug 2025, 08:50
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii august 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
12 aug 2025, 21:32
Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță
12 aug 2025, 08:30
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
11 aug 2025, 20:47
Vin vremuri tensionate pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
05 aug 2025, 19:35
Lună Plină în Vărsător. Vești bune și rele pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
07 aug 2025, 19:32
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 iul 2025, 11:39
Horoscop 25 iulie 2025. Zodia care se va lăsa influențată de prieteni
25 iul 2025, 07:44
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
10 aug 2025, 15:51
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
10 aug 2025, 13:35
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 iul 2025, 21:31
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 aug 2025, 17:31
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 aug 2025, 14:00
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
27 iul 2025, 18:04
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
27 iul 2025, 18:00
Horoscop 24 iulie 2025. Luna Nouă oferă oportunități unei zodii
24 iul 2025, 07:37
Final de iulie cu lecții pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
23 iul 2025, 21:42
Horoscop 11 august 2025. Mercur nu mai este retrograd!
11 aug 2025, 07:48
Horoscop 10 august 2025. Tensiuni pentru Berbec și Balanță
10 aug 2025, 07:47
Horoscop 9 august 2025. Lună Plină afectează o zodie
09 aug 2025, 08:05
Horoscop 8 august 2025. Berbecul va fi convingător, Balanța se va descurca în orice situație
08 aug 2025, 07:46
Horoscop 7 august 2025. Zi importantă pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
07 aug 2025, 07:42
Horoscop 6 august 2025. Cheltuieli inevitabile pentru Leu
06 aug 2025, 07:39
Horoscop 5 august 2025. Balanța nu are control, iar Săgetătorii au probleme la serviciu
05 aug 2025, 07:34
Horoscop 23 iulie 2025. Zodia care trebuie să stea departe de problemele altora
23 iul 2025, 07:28
Horoscop 4 august 2025. O zodie va fi prea competitivă
04 aug 2025, 07:55
Horoscop 3 august 2025. Zodia cu probleme în dragoste
03 aug 2025, 07:51
Horoscop 2 august 2025. O zodie va fi prea naivă
02 aug 2025, 07:47
Horoscop 1 august 2025. Încurcături pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
01 aug 2025, 07:43
Horoscop 31 iulie 2025. Venus aduce beneficii unei zodii
31 iul 2025, 07:40
Horoscop 30 iulie 2025. Confuzie și dezamăgiri pentru o zodie
30 iul 2025, 07:36
Horoscop 29 iulie 2025. Probleme la serviciu pentru o zodie
29 iul 2025, 07:31
Horoscop 28 iulie 2025. Probleme în familie pentru o zodie
28 iul 2025, 07:28
Horoscop 27 iulie 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie
27 iul 2025, 07:24
Horoscop 26 iulie 2025. O zodie va fi foarte generoasă
26 iul 2025, 07:19
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 23 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
22 iul 2025, 18:22
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Când ar urma să se dea în circulație lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău (A7). Scrioșteanu: Facem tot posibilul ...
acum 10 minute
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
acum 16 minute
Este gestionarea urșilor o problemă românească sau europeană? O țară din UE pregătește un sondaj privind fauna sălbatică
acum 45 de minute
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
acum 57 de minute
Litoralul pentru Toți, în perioada 1 - 30 septembrie. Tarife și lista unităților înscrise în program
acum 58 de minute
Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii
acum 1 ora 11 minute
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
acum 1 ora 18 minute
J.D. Vance: Europenii trebuie să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei
Cele mai citite știri
pe 20 August 2025
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
pe 20 August 2025
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
pe 20 August 2025
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
pe 20 August 2025
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
pe 20 August 2025
De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel