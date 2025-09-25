Horoscop 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Încă puțin și 2025 se termină! Următorul an ne pregătește conjuncția istorică dintre Saturn și Neptun, care își va lăsa amprenta, timp îndelungat, în viețile tuturor zodiilor.

Balanță/Ascendent în Balanță

Saturn se va întoarce în casa a șaptea, a relațiilor, unde va rămâne pe durata întregului an 2026. Ceea ce înseamnă că provocările cele mai mari vor fi pe plan relațional, zona ta vulnerabilă. Unii vă veți da seama că timpul trece și că nu are rost să mai rămâneți alături de persoanele care nu vă apreciază. Alții veți decide să faceți tot posibilul ca relația să funcționeze mai bine. Iar cei singuri nu se vor mai grăbi de dragul de a avea o relație. Dar, vestea bună este tranzitul lui Jupiter în casa a zecea. Care va aduce oportunități pe plan profesional.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Uranus iese din casa a șaptea, a relațiilor. Iar Saturn va ieși din casa a cincea, a iubirii. Concluzia? Scăpați de instabilitatea și piedicile din planul amoros. Acum puteți oficializa o relație sau vă puteți găsi un partener mai potrivit. În prima jumătate a anului, aveți oportunități de a călători, iar din iulie puteți avea un progres profesional uimitor.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Cuvântul cheie al anului 2026 va fi maturizarea. Dintr-o dată, vă veți trezi cu noi responsabilități, fie acasă, fie la serviciu. Și parcă nu veți mai avea efervescența de altădată. Însă, aspectele anului viitor vă cer să faceți o separare clară între varianta voastră copilăroasă și aceea matură. Din a doua jumătate a anului, intrarea lui Jupiter în casa a noua vă promite noi călătorii și posibilitatea de a vă muta.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Până în iulie 2026, Jupiter(Marele Benefic) va tranzita casa a șaptea, a relațiilor. Adică vor fi destule oportunități în acest sens. Fie că este vorba de o căsătorie, oficializarea unui parteneriat, următorul pas sau chiar o despărțire mult așteptată. Mulți dintre voi își vor dori o casă nouă, să se mute sau să acorde timp suplimentar familiei.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Prima jumătate a anului 2026 va fi dedicată muncii, treburilor gospodărești sau chestiunilor administrative. Însă, din iulie, Jupiter se mută în casa a șaptea. Și atenția astrelor se mută către viața relațională. 2026 poate fi anul în care găsiți partenerul perfect sau acela în care închegați mai mult relația actuală.

Pești/Ascendent în Pești

Saturn iese din semnul vostru și se mută, alături de Neptun, în casa a doua. Aceste tranzite anunță limite, constrângeri pe plan financiar. Poate că veniturile nu vor mai fi aceleași. Sau poate că vor apărea noi responsabilități în familie care să presupună cheltuieli serioase.