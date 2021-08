Horoscop 2022, se SCHIMBĂ totul. ZODIA nevoită să dea un pas înapoi. Ține minte data de 12 aprilie

Da, toate tiparele vechi rămân în urmă şi va avea loc o schimbare importantă, care va marca societatea pentru mulţi ani.

Mai exact, Conjuncția Jupiter-Neptun din Pești de pe 12 aprilie va produce o schimbare majoră în conștiința fiecărei persoane de pe această planetă până în 2035.

Oamenii vor avea nevoie de credință și o vor căuta în multe zări.

2022 se va simți de multe ori precum o nebuloasă. Când nu știi cine mai ești, abia atunci începe disponibilitatea de a te vindeca!

Horoscop 2022 Berbec

Primul lucru de reținut este acela că, în 2022, vei fi nevoit să faci un pas înapoi.

Cel puțin până pe 11 mai. Exact ce nu îi place unui nativ Berbec, nu-i așa? Este adevărat că, în 2021, ai trecut la următorul pas, ți-ai făcut destule planuri și strategii. Și chiar ai pus primele cărămizi. Prima zi a anului 2022 vine și ea cu o conjuncție Luna-Marte în casa a 9-a, ceea ce arată că ai buzunarul plin de idealuri. Dar tranzitul lui Jupiter în a 12-a casă își dorește să te ocupi mai întâi de problemele ferite de ochii lumii. De vindecare.

Horoscop 2022 Taur

În 2022 vei începe să simți efectele schimbărilor făcute în 2021. Mai ales cele din sfera profesională. Și dacă nu ai avut curajul să ieși din zona de confort din proprie inițiativă, în 2022, schimbarea nu se va mai produce într-un mod lin. Ci cu obligații și responsabilități. Și pe alocuri cu dezamăgire și frustrare. Saturn va rămâne pe tot parcursul anului în casa a 10-a, a carierei, a statutului tău. Totul se va mișca în reluare și deși ești recunoscut pentru răbdarea proverbială, în 2022, te va frustra orice întârziere, orice moment în care vei descoperi faptul că viața nu se întâmplă doar după planurile tale. În plus, relația cu autoritățile (părinți, partener, șefi, colaboratori) va fi destul de rigidă.

Horoscop 2022 Gemeni

Mai ții minte ce s-a întâmplat la serviciu în perioada 14 mai-28 iulie? Un eveniment, o colaborare, o discuție cu șeful. Astrele au vrut să te pregătească pentru 2022. Jupiter va tranzita casa carierei, va face o conjuncție cu Neptun pe 12 aprilie și s-ar putea să te trezești având un loc de muncă la care nu te-ai fi gândit. Sau să te angajezi undeva pentru ceva și când colo să fie altceva. În orice caz, trebuie să știi ceva. Orice veste proastă de la serviciu este un șut înainte. Tot în 2022 vei începe să vezi altfel și viața de cuplu. Perioadele cu Mercur retrograd sunt foarte importante pentru tine. De ce? Atunci se vor mișca lucrurile, chiar dacă de cele mai multe ori cu încetinitorul.

Horoscop 2022 Rac

Anul 2022 îți va readuce speranța. Îți vei regăsi credința interioară, cea care te va ajuta să pornești din nou la drum. Oricare ar fi acesta. Fie el unul spiritual ori concret. Călătoriile vor fi pe agenda ta mai mult ca niciodată. Orice pas făcut va avea o componentă de dezvoltare personală. Vei cunoaște oameni noi, diferiți de tine. Te vei implica în cauze și îți vei da seama că principiile și valorile celorlalți nu pot fi negociate. Conjuncția Jupiter-Neptun din data de 12 aprilie, din casa a 9-a, îți va ridica la fileu destule întrebări despre lumea în care trăim. Și s-ar putea să vrei să studiezi domenii noi. Indiferent de vârstă, educaţie și alți factori, poți decide că este păcat să ai obiective mici. Și că, dacă vrei să îți lărgești orizonturile, trebuie mai întâi să cauți cunoașterea. În toate formele ei.

Horoscop 2022 Leu

În 2022 îți vei da seama dacă în 2021 ai luat decizia cea mai bună pe plan personal. Saturn va rămâne tot anul în casa a 7-a a relațiilor, deci vei te vei confrunta cu adevărul gol-goluț, fie că îți convine sau nu. Sau nu vei mai putea fugi de oficializarea/ruperea unei relații. Lui Saturn nu îi plac deloc jumătățile de măsură și îți va oferi destule provocări și teste până când te vei maturiza. Iubirea nu este obiectivă, însă tu poți deveni. În orice caz, și dacă iei o decizie, să știi că implementarea va dura destul de mult. Poți, de asemenea, să decizi să rămâi singur o perioadă. Vei avea nevoie de iubire, însă nu mai vrei să accepți pe oricine. Oricare ar fi situația, răbdarea îți va fi răsplătită.

Horoscop 2022 Fecioară

Configurația astrologică a anului 2022 te va obliga să nu mai exagerezi cu munca. Și să îți dai seama că viața personală are și ea nevoie de atenție și timp. Saturn, planeta maturității, va rămâne în casa a 6-a, casa muncii, pe tot parcursul anului. Lui Saturn nu îi plac exagerările, extremele, ci îi place doar ce este simplu și autentic. Dacă vei munci mai mult fără să ți se fi cerut, dacă vei exagera cu orele suplimentare, Saturn îți va atrage atenția că nu vei obține nimic în plus față de ceilalți. Doar că tu ai frici puternic înrădăcinate, te simți nevrednic, crezi că nu meriți nimic fără eforturi supraomenești. Autoflagelarea îți va aduce neajunsuri în plus. Conjuncția Jupiter-Neptun de pe 12 aprilie vine ca o avertizare astrală.

