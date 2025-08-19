Horoscop 20 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Luna își continuă tranzitul prin semnul Racului și va face o conjuncție cu Venus. Luna simbolizează emoțiile, iar Venus se ocupă cu iubirea și plăcerea. Dorința de apropiere și de a-i ajuta pe cei dragi va fi în creștere. Conjuncția ne va oferi și o energie mai caldă, apetență pentru relații și frumusețe. Mercur menține sextilul cu Marte, un aspect potrivit pentru cei care au de susținut dezbateri sau cei care vor să fie mai comunicativi.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii mâine.

