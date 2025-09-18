Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 19 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Stiri
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de vineri, 19 septembrie 2025.

Pe 19 septembrie, Venus își începe tranzitul în semnul Fecioarei, unde va rămâne până pe 14 octombrie. Acest tranzit ne îndeamnă să ștergem praful de pe sentimentele noastre, să muncim pentru sănătatea relațiilor și să fim la pretențioși în alegerea unui partener. Mai pe scurt: iubirea trece prin stomac și portofel. Vom deveni selectivi și exigenți. Nu e perioada în care să ne declarăm dragostea într-un mod exagerat, nici să facem cheltuieli foarte mari. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, vineri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Horoscop 19 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie
18 sep 2025, 19:53
