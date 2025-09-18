Horoscop 19 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Pe 19 septembrie, Venus își începe tranzitul în semnul Fecioarei, unde va rămâne până pe 14 octombrie. Acest tranzit ne îndeamnă să ștergem praful de pe sentimentele noastre, să muncim pentru sănătatea relațiilor și să fim la pretențioși în alegerea unui partener. Mai pe scurt: iubirea trece prin stomac și portofel. Vom deveni selectivi și exigenți. Nu e perioada în care să ne declarăm dragostea într-un mod exagerat, nici să facem cheltuieli foarte mari.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, vineri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube DCNews!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News