Horoscop 19 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de marți, 19 august 2025.
Miercuri, 18 august, Luna va tranzita semnul Racului. Și se va apropia de Jupiter. Am putea spune că această configurație astrologică ne va ajuta să fim dornici de armonie, generosi, încrezători și mai apropiați de către cei dragi. Vă reamintim că ne apropiem de finalul sezonului Leului. Deci, mulți dintre noi se vor bucura de ultimele zile de distracție.
Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii mâine.
Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, marți, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.
