Horoscop 18 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Joi, 18 septembrie, Mercur își începe tranzitul în Balanță, care va dura până pe 6 octombrie. Această perioadă ne aduce negocierea, diplomația și manierele în prim-plan. Până și cei mai tendențioși oameni își vor da seama că vor avea mai mult de câștigat prin vorbele frumoase. Estetica comunicării ne va preocupa în mod activ. Cu siguranță, vom fi și mai evitanți. De fapt, vom avea tendința de a amâna o decizie. Astfel spus, căutăm permanent situația de tip win-win.

Tot joi, Mercur din Balanță va face și o opoziție cu Neptun din Berbec. S-ar putea să ne confruntăm cu un grad crescut de confuzie.

