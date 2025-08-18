Horoscop 18 august 2025. O zodie va fi prea indiscretă

Începem săptămâna cu Luna în Gemeni. Un tranzit care ne anunță nu doar pentru luni, dar și pentru următoarele zile, multiple evenimente și activități. Sezonul Leului se apropie de final, deci și vara sau vacanța pentru majoritatea dintre noi. Dar cum Venus se află în același semn cu Jupiter, putem spune că avem posibilitatea să ne atragem oportunități.

Berbec/Ascendent în Berbec

Nu este cea mai bună zi pentru a fi încăpățânat. Rigiditatea te va ține pe loc. Încearcă să vezi lumea și prin ochii celorlalți.

Taur/Ascendent în Taur

Te ajută dacă îți pui mai multe întrebări atunci când ai de-a face cu o situație mai încurcată. Și nu grăbi nimic!

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Îți încarci programul și riști să nu te poți ocupa în timp util de proiectele cu adevărat importante. Fii mai chibzuit!

Rac/Ascendent în Rac

Nivelul tău de energie va fi destul de scăzut. Deci nu are rost să te implici în discuții sau activități din care nu ai nimic de câștigat.

Leu/Ascendent în Leu

Astrele îți oferă aspecte favorabile. După care mai contează și atitudinea ta față de viață. Dacă vei privi jumătatea plină a paharului, vei avea o zi bună.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Există riscul să te lași influențat de zvonuri. Astrele îți recomandă să fii mai circumspect, să nu crezi repede vorbele celorlalți.

Balanță/Ascendent în Balanță

Singurele limite sunt cele din mintea ta. Marte se află în semnul tău, ceea ce înseamnă că ai nevoie doar de un declic.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Te implici prea mult în problemele personale ale celorlalți. Astrele îți recomandă să fii mai discret și să te ocupi mai mult de tine.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

S-ar putea ca partenerul să fie mai nehotărât. Și să nu înțeleagă ce încerci tu să îi transmiți. Este nevoie de mai multe discuții.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Te gândești prea repede la ce este mai rău. Și nu te va ajuta deloc această perspectivă. Ba chiar îțiva sabota multe inițiative.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Procrastinarea te va bântui. Vei avea impresia că poți amâna unele proiecte, însă îți vei da seama prea târziu de greșeală.

Pești/Ascendent în Pești

Dacă nu ți-a ieșit din prima, nu e nicio problemă! Încearcă și a doua oară. Și cu siguranță, că vei avea și reușite.

