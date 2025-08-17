Horoscop 18 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO

Începem săptămâna cu Luna în Gemeni. Un tranzit care ne anunță nu doar pentru luni, dar și pentru următoarele zile, multiple evenimente și activități. Sezonul Leului se apropie de final, deci și vara sau vacanța pentru majoritatea dintre noi. Dar cum Venus se află în același semn cu Jupiter, putem spune că avem posibilitatea să ne atragem oportunități.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii mâine.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, luni, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

