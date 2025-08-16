Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Stiri
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 18-24 august. 

Ne apropiem de finalul verii. Iar astrele ne-au pregătit câteva aspecte pentru a ne face tranziția mai ușoară. Pe 22 august, debutează Sezonul Fecioarei. Sâmbătă se va petrece Luna Nouă din acest semn. Iar duminică, Soarele din Fecioară va face un careu cu Uranus.

Cu alte cuvinte, trecem de la sezonul distracției și al creativității(al Leului) la cel al disciplinei, muncii, eforturilor, recoltei, optimizării și al simplității.

Urmăriţi horoscopul săptămânii 18-24 august 2025 pe DC News şi DC News TV şi aflaţi de la Daniela Simulescu toate noutăţile pentru zodii.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 17 august, de la ora 12:00, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
16 aug 2025, 18:37
