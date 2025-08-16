Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 18-24 august.

Ne apropiem de finalul verii. Iar astrele ne-au pregătit câteva aspecte pentru a ne face tranziția mai ușoară. Pe 22 august, debutează Sezonul Fecioarei. Sâmbătă se va petrece Luna Nouă din acest semn. Iar duminică, Soarele din Fecioară va face un careu cu Uranus.

Cu alte cuvinte, trecem de la sezonul distracției și al creativității(al Leului) la cel al disciplinei, muncii, eforturilor, recoltei, optimizării și al simplității.

Urmăriţi horoscopul săptămânii 18-24 august 2025 pe DC News şi DC News TV şi aflaţi de la Daniela Simulescu toate noutăţile pentru zodii.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 17 august, de la ora 12:00, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

Nu uita să te abonezi la YouTube DCNews și Youtube Astrosens!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News