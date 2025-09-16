Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 17 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Stiri
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de miercuri, 17 septembrie 2025.

Mercur din Fecioară face o opoziție cu Saturn retrograd din Pești. Acest aspect va fi resimțit mai ales în discuțiile cu oamenii importanți. S-ar putea replicile să fie pline de sarcasm, ironie și multe cuvinte dureroase. Iar acestea ne vor face să ne îndoim de propria capacitate intelectuală. Ne punem singuri limite. Sau luăm decizii doar atunci când suntem forțați de situație. 

Mercur din Fecioară pune prea mult acces pe detalii și logică, iar Saturn din Pești îi blochează inițiativele. Pentru unii dintre noi, comunicarea va fi mai îngreunată ca de obicei. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Youtube video image

foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

