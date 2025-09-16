Horoscop 17 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Mercur din Fecioară face o opoziție cu Saturn retrograd din Pești. Acest aspect va fi resimțit mai ales în discuțiile cu oamenii importanți. S-ar putea replicile să fie pline de sarcasm, ironie și multe cuvinte dureroase. Iar acestea ne vor face să ne îndoim de propria capacitate intelectuală. Ne punem singuri limite. Sau luăm decizii doar atunci când suntem forțați de situație.

Mercur din Fecioară pune prea mult acces pe detalii și logică, iar Saturn din Pești îi blochează inițiativele. Pentru unii dintre noi, comunicarea va fi mai îngreunată ca de obicei.

