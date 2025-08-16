Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 16 august 2025. O zodie va fi răsfățată de persoana iubită

Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune

Horoscop zilnic. Astrologul Daniela Simulescu ne recomandă să profităm din plin de aspectele pozitive ale perioadei!

Luna se află tot în semnul Taurului. Ceea ce înseamnă că astrele ne îndeamnă să trăim clipa, să nu ne grăbim sau să forțâm nimic, să ne ocupăm de propria bucurie.

Berbec/Ascendent în Berbec

Poți avea o zi foarte bună mai ales dacă lași totul să se întâmple de la sine. Și mai ales, dacă nu insiști cu planurile.

Taur/Ascendent în Taur

Obiectivul tău principal este acela de a te simți foarte bine în propria piele. Și vei dedica timp și resurse activităților care te ajută.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Ai parte de conexiuni speciale. Unii prieteni îți vor face ziua mai frumoasă. S-ar putea să faci prea multe cheltuieli.

Rac/Ascendent în Rac

Cu Venus și cu Jupiter în semnul tău, te bucuri cu adevărat de viață. Și reușești să îi convingi și pe cei dragi să fie mai relaxați.

Leu/Ascendent în Leu

S-ar putea să preiei responsabilități inutile. Astfel riști să strici atmosfera zilei. Poate reușesc apropiații să te comvingă să renunți.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

S-ar putea să vrei să le faci pe plac oamenilor dragi cu riscul de a-ți destabiliza bugetul. Astrele îți recomandă să fii mai cumpătat.

Balanță/Ascendent în Balanță

Te plictisești foarte repede. Vrei să încerci mai multe activități, dar nu îți convine nimic. Și s-ar putea ca partenerul sau familia să aibă ceva de comentat.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei fi mai atent la nevoile partenerului. Sau vei face tot posibilul ca familia să se simtă bine și să uite de îngrijorările cotidiene.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

S-ar putea să exagerezi în unele privințe. De aceea ar fi bine să îi asculți pe cei dragi atunci când îți recomandă să nu te implici în nicio aventură.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Ai nevoie de un strop de romantism sau de creativitate. Nu lăsa ziua aceasta să treacă pur și simplu. Partenerul îți va face pe plac.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei dori să stai mai mult pe acasă sau să petreci timp în plus cu familia. Poate fi o zi bună pentru schimbări în gospodărie.

Pești/Ascendent în Pești

Astrele te invită să îți tratezi propria minte ca pe o grădină. Adică să te asiguri că nu are prea multe buruieni. Adică gânduri nepotrivite.

Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
