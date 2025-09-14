Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 15 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Stiri
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de luni, 15 septembrie 2025.

În prima zi a săptămânii, avem parte de un sextil între Venus din Leu și Marte din Balanță. Unul dintre cele mai bune aspecte din punct de vedere amoros sau financiar. Îmbină armonios iubirea cu acțiunea și poate fi folosit pentru a reaprinde flacăra într-o relație, poate readuce pasiunea în cadrul cuplului, puteți ieși din rutină. Dar și pentru a găsi resursele necesare pentru un răsfăț.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, luni, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube DCNews!   

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro             

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro             

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv             

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews 

 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Horoscop 15 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
14 sep 2025, 19:33
Horoscop 15-21 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
13 sep 2025, 09:17
Ioana Milea, despre părinții imposibili, cererile și comunicarea cu psihologul, la Dr.Psy
12 sep 2025, 19:40
Ambasadorul George Maior, invitat la De Ce Citim - VIDEO
12 sep 2025, 11:58
Șacalii în România: adevăruri și mituri. Dr. Cristian-Remus Papp, la DC Anima - VIDEO
12 sep 2025, 12:58
Dezbaterea Născuți în diaspora – Ediția a II-a
11 sep 2025, 19:56
ParintiSiPitici.ro
Obiceiul care a marcat succesul lui Bill Gates „e pe cale de dispariție” în ziua de azi: „Este urgent să reconstruim infrastructura copilăriei!”
10 Martie 2025, 10:53
Romii din România în al Doilea Război Mondial, comunism şi prezent. Interviu cu sociologul Adrian-Nicolae Furtună
11 sep 2025, 18:59
Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, invitat la Academia de Sănătate / video
11 sep 2025, 17:45
Horoscop 11 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
10 sep 2025, 19:00
Despre cum muncește un scriitor, la Cultura pentru toți/ VIDEO
10 sep 2025, 08:40
Horoscop 10 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
09 sep 2025, 20:43
Guvernul Bolojan, între presiunea socială și nevoia de reforme. Tache, Ciuvică și Chirieac, analiză la Miercurea Neagră
09 sep 2025, 18:51
DC Conducem - Cine răspunde la accidentele cu trotinete din România
09 sep 2025, 10:24
Horoscop 9 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
08 sep 2025, 19:59
Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a III-a
08 sep 2025, 16:27
Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național I.L. Caragiale, invitată la DC Edu, în prima zi de școală
08 sep 2025, 11:19
Psihoterapeutul Cosmin Bara, invitat la Născuți în diaspora / VIDEO
08 sep 2025, 11:10
Horoscop 8 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
07 sep 2025, 19:41
Horoscop 8-14 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
06 sep 2025, 18:35
Beauty News, la Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan şi Thea Haimovitz
06 sep 2025, 09:47
Psihologia Carierei, subiectul săptămânii la DrPsy. Jurnalista Daniela Palade Teodorescu, invitata Ramonei A. Dumitru - VIDEO
05 sep 2025, 21:51
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, interviu special despre vraci, ”babe vindecătoare” și misterul unor decese din istorie
05 sep 2025, 20:01
Ghid astrologic pentru Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 - VIDEO
05 sep 2025, 15:38
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
05 sep 2025, 10:24
Lupul: Specia-umbrelă care ține muntele viu | Dr. Cristian-Remus Papp WWF România - VIDEO
04 sep 2025, 20:47
Legătura dintre credință și identitatea romă. Andreas Păun, la Interviurile DCNews.”Dumnezeu l-a luminat pe tata”
04 sep 2025, 20:36
Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact
03 sep 2025, 22:47
Horoscop 4 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
03 sep 2025, 20:45
Despre intelectualul umanist, la Cultura pentru toți - VIDEO
02 sep 2025, 23:27
Horoscop 3 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
02 sep 2025, 21:01
Începe sezonul eclipselor! Evenimente predestinate pentru două zodii - VIDEO
02 sep 2025, 12:38
DC Conducem. Cum a evitat Titi Aur un accident + analize video
02 sep 2025, 07:35
Kinetoterapie copii | Ghiozdane, ecrane, posturi greșite: Dragoș-Cristian Bogdan, la Părinți Prezenți / VIDEO
01 sep 2025, 22:11
Horoscop 2 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
01 sep 2025, 19:35
S-au întors în România după 22 de ani în străinătate dar au rezistat doar 10 luni
01 sep 2025, 16:19
Profesoara Mariana Badea, interviu special la DC Edu. Cum vorbesc și cum scriu noile generații? / video
01 sep 2025, 14:28
Horoscop 1 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
31 aug 2025, 20:31
Horoscop 1-7 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
30 aug 2025, 16:54
Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video
29 aug 2025, 18:33
Valentin Ajder, directorul editurii Eikon, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
29 aug 2025, 14:30
Câinii sportivi din România, la Campionatul Mondial. O ediție specială a emisiunii DC Anima - VIDEO
29 aug 2025, 13:36
Despre Conferinţa "Diaspora - Interferențe culturale şi educație"
29 aug 2025, 09:51
Horoscop 29 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
28 aug 2025, 20:45
Prețuri mai mici la factura de energie. Cum? Aflăm împreună vineri. PPC Ore Smart îți scade factura cu până la 59% / video
28 aug 2025, 16:13
Sorin Aurel Sandu, despre teatru, cultură și identitate romă, la DC News - VIDEO
28 aug 2025, 14:10
Dr. Horațiu Roman ne-a spus totul despre endometrioză: simptome, cauze, tratament, la Academia de Sănătate
28 aug 2025, 11:20
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
27 aug 2025, 19:18
Despre serialul Dallas, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
27 aug 2025, 12:14
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Horoscop 27 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
26 aug 2025, 20:15
Ciuvică vede putiniști peste tot! Chirieac: Nu se mai poate, ceva trebuie făcut! / Intervine și Diana Tache - video
26 aug 2025, 23:08
Cele mai noi știri
acum 25 de minute
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României
acum 55 de minute
Horoscop 15 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 1 ora 2 minute
Măsura de securitate folosită pentru Trump la funerariile lui Charlie Kirk, folosită de zeci de ani. Și George Bush Jr. a avut asta la București în 2001
acum 2 ore 16 minute
Cât câștigă un actor din teatrul independent. Radu Popescu: Nu poți supraviețui! Toate se întrețin exclusiv din bilete
acum 2 ore 55 minute
Oana Ţoiu cere sancțiuni dure pentru Rusia: Nu cred în "greșeli". Trebuie să plătească un preţ
acum 3 ore 16 minute
Am crescut un copil fără ecrane... până l-am dus la grădiniță într-o junglă de mici zombie digitali. Nu vor avea timp o viață întreagă să stea în ecrane?
acum 3 ore 26 minute
Șefa diplomaţiei UE, mesaj de ultimă oră despre drona care a intrat în spațiul aerian românesc
acum 3 ore 51 minute
Unicul Bugatti Brouillard din lume, realizat special pentru un om de afaceri din Olanda - Foto / Video
Cele mai citite știri
pe 13 Septembrie 2025
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"
pe 13 Septembrie 2025
Ingredientul banal care șterge ridurile. Irina Loghin: O linguriță pe zi face minuni! Îl recomand femeilor
acum 7 ore 55 minute
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
pe 13 Septembrie 2025
BANCUL ZILEI: Discuție între soți
pe 13 Septembrie 2025
Leguma care protejează inima și menține tensiunea sub control
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel