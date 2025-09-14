Horoscop 15 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

În prima zi a săptămânii, avem parte de un sextil între Venus din Leu și Marte din Balanță. Unul dintre cele mai bune aspecte din punct de vedere amoros sau financiar. Îmbină armonios iubirea cu acțiunea și poate fi folosit pentru a reaprinde flacăra într-o relație, poate readuce pasiunea în cadrul cuplului, puteți ieși din rutină. Dar și pentru a găsi resursele necesare pentru un răsfăț.

