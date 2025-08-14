Horoscop 15 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO

Acest final de săptămână începe cu Luna în Taur. Un aspect nemaipomenit pentru o zi de sărbătoare sau pentru a nu ne mai stresa pentru absolut orice nimic. Și cum conjuncția Venus-Jupiter își continuă efectele, am putea spune că astrele chiar își doresc să ne distrăm și să căutăm acele activități distractive pe care le-am tot amânat.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii mâine.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, vineri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

