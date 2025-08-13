Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare

Luna tranzitează semnul Berbecului. Mercur din Leu se menține într-un sextil cu Marte din Balanță. Putem spune că vom menține un echilibru între ceea ce ne dorim noi și ceea ce vor ceilalți. Suntem dispuși să lăsăm de la noi pentru a ne atinge obiectivele. Conjuncția Venus-Jupiter se continuă, deci putem să ne implicăm în mai multe activități de răsfăț.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei fi nevoit să împaci și capra și varza. Faci tot posiilul să menții armonia în jurul tău. Ceilalți nu vor ști ce îți dorești până nu le vei comunica tu.

Taur/Ascendent în Taur

Optimismul tău va fi molipsitor! Însă nu va fi suficient. Adică este nevoie de mai multe fapte. Și nu trebuie să exagerezi.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Acum că Mercur nu mai este retrograd, vei observa mintea îți este mai clară și că îți dai seama mult mai rapid de intențiile celorlalți.

Rac/Ascendent în Rac

Cere și ți se va da! Nu mai pune răul înainte! Cu cât vei avea mai multă încredere în tine, cu atât vei avea mai multe reușite.

Leu/Ascendent în Leu

S-ar putea să apară diferențe între ceea ce îți dorești tu și ce îți pot oferi ceilalți. Dar, vei fi destul de bun la strategii.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Răbdarea este cheia succesului! Astrele îți recomandă să nu te grăbești cu absolut nimic. Să nu forțezi pe nimeni.

Balanță/Ascendent în Balanță

Partenerul nu este deloc maleabil. Și vei depune efort suplimentar pentru a menține liniștea în sânul relației.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Nu ești dispus să faci compromisuri la locul de muncă. Iar colegii vor riposta. Vei câștiga pentru că vei fi mai răbdător.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Nu este cazul să te implici în luptele celorlalți, mai ales dacă acestea nu te privesc în mod direct. Stai departe de conflicte cu prietenii!

Capricorn/Ascendent în Capricorn

S-ar putea ca familia să aibă pretenții prea mari și să nu ofere mai nimic. Astrele îți recomandă să nu eviți discuțiile cu oamenii dragi.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ai nevoie de o atitudine mai rezervată în ceea ce privește situația financiară. Mai ales pentru câ vor apărea multiple cheltuieli.

Pești/Ascendent în Pești

Te duci prea departe cu gândul. Este bine să visezi și să îți imaginezi tot felul de scenarii, dar astăzi uiți să cobori cu picioarele pe pământ.

