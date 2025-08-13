Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Horoscop zilnic. Luna se află în semnul Berbecului. 

Luna tranzitează semnul Berbecului. Mercur din Leu se menține într-un sextil cu Marte din Balanță. Putem spune că vom menține un echilibru între ceea ce ne dorim noi și ceea ce vor ceilalți. Suntem dispuși să lăsăm de la noi pentru a ne atinge obiectivele. Conjuncția Venus-Jupiter se continuă, deci putem să ne implicăm în mai multe activități de răsfăț.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei fi nevoit să împaci și capra și varza. Faci tot posiilul să menții armonia în jurul tău. Ceilalți nu vor ști ce îți dorești până nu le vei comunica tu.

Taur/Ascendent în Taur

Optimismul tău va fi molipsitor! Însă nu va fi suficient. Adică este nevoie de mai multe fapte. Și nu trebuie să exagerezi.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Acum că Mercur nu mai este retrograd, vei observa mintea îți este mai clară și că îți dai seama mult mai rapid de intențiile celorlalți.

Rac/Ascendent în Rac

Cere și ți se va da! Nu mai pune răul înainte! Cu cât vei avea mai multă încredere în tine, cu atât vei avea mai multe reușite.

Leu/Ascendent în Leu

S-ar putea să apară diferențe între ceea ce îți dorești tu și ce îți pot oferi ceilalți. Dar, vei fi destul de bun la strategii.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Răbdarea este cheia succesului! Astrele îți recomandă să nu te grăbești cu absolut nimic. Să nu forțezi pe nimeni.

Balanță/Ascendent în Balanță

Partenerul nu este deloc maleabil. Și vei depune efort suplimentar pentru a menține liniștea în sânul relației.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Nu ești dispus să faci compromisuri la locul de muncă. Iar colegii vor riposta. Vei câștiga pentru că vei fi mai răbdător.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Nu este cazul să te implici în luptele celorlalți, mai ales dacă acestea nu te privesc în mod direct. Stai departe de conflicte cu prietenii!

Capricorn/Ascendent în Capricorn

S-ar putea ca familia să aibă pretenții prea mari și să nu ofere mai nimic. Astrele îți recomandă să nu eviți discuțiile cu oamenii dragi.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ai nevoie de o atitudine mai rezervată în ceea ce privește situația financiară. Mai ales pentru câ vor apărea multiple cheltuieli.

Pești/Ascendent în Pești

Te duci prea departe cu gândul. Este bine să visezi și să îți imaginezi tot felul de scenarii, dar astăzi uiți să cobori cu picioarele pe pământ.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare
13 aug 2025, 08:50
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii august 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
12 aug 2025, 21:32
Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță
12 aug 2025, 08:30
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
11 aug 2025, 20:47
Vin vremuri tensionate pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
05 aug 2025, 19:35
Lună Plină în Vărsător. Vești bune și rele pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
07 aug 2025, 19:32
ParintiSiPitici.ro
Amenințare gravă în școli: Vaccinările copiilor scad dramatic! Medicii fac un apel urgent către părinți: „Când suntem vaccinați, construim ceea ce se numește imunitate colectivă”
12 aug 2025, 15:48
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 iul 2025, 11:39
Horoscop 25 iulie 2025. Zodia care se va lăsa influențată de prieteni
25 iul 2025, 07:44
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
10 aug 2025, 15:51
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
10 aug 2025, 13:35
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 iul 2025, 21:31
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 aug 2025, 17:31
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 aug 2025, 14:00
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
27 iul 2025, 18:04
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
27 iul 2025, 18:00
Horoscop 24 iulie 2025. Luna Nouă oferă oportunități unei zodii
24 iul 2025, 07:37
Final de iulie cu lecții pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
23 iul 2025, 21:42
Horoscop 11 august 2025. Mercur nu mai este retrograd!
11 aug 2025, 07:48
Horoscop 10 august 2025. Tensiuni pentru Berbec și Balanță
10 aug 2025, 07:47
Horoscop 9 august 2025. Lună Plină afectează o zodie
09 aug 2025, 08:05
Horoscop 8 august 2025. Berbecul va fi convingător, Balanța se va descurca în orice situație
08 aug 2025, 07:46
Horoscop 7 august 2025. Zi importantă pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
07 aug 2025, 07:42
Horoscop 6 august 2025. Cheltuieli inevitabile pentru Leu
06 aug 2025, 07:39
Horoscop 5 august 2025. Balanța nu are control, iar Săgetătorii au probleme la serviciu
05 aug 2025, 07:34
Horoscop 23 iulie 2025. Zodia care trebuie să stea departe de problemele altora
23 iul 2025, 07:28
Horoscop 4 august 2025. O zodie va fi prea competitivă
04 aug 2025, 07:55
Horoscop 3 august 2025. Zodia cu probleme în dragoste
03 aug 2025, 07:51
Horoscop 2 august 2025. O zodie va fi prea naivă
02 aug 2025, 07:47
Horoscop 1 august 2025. Încurcături pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
01 aug 2025, 07:43
Horoscop 31 iulie 2025. Venus aduce beneficii unei zodii
31 iul 2025, 07:40
Horoscop 30 iulie 2025. Confuzie și dezamăgiri pentru o zodie
30 iul 2025, 07:36
Horoscop 29 iulie 2025. Probleme la serviciu pentru o zodie
29 iul 2025, 07:31
Horoscop 28 iulie 2025. Probleme în familie pentru o zodie
28 iul 2025, 07:28
Horoscop 27 iulie 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie
27 iul 2025, 07:24
Horoscop 26 iulie 2025. O zodie va fi foarte generoasă
26 iul 2025, 07:19
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 23 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
22 iul 2025, 18:22
Ce aduce Sezonul Leului pentru fiecare zodie până pe 22 august
22 iul 2025, 21:02
Horoscop 22 iulie 2025. Zodia care își recapătă energia
22 iul 2025, 08:32
Lună Nouă pe 24 iulie. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
21 iul 2025, 22:28
Horoscop 21 iulie 2025. Cheltuieli nedorite pentru o zodie
21 iul 2025, 08:26
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
20 iul 2025, 16:01
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
20 iul 2025, 15:30
Horoscop 20 iulie 2025. O zodie va fi luată prin surprindere de apropiați
20 iul 2025, 08:40
Horoscop, sâmbătă, 19 iulie 2025
19 iul 2025, 08:24
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
18 iul 2025, 22:08
Horoscop 18 iulie 2025. Mercur retrograd va afecta o zodie
18 iul 2025, 07:42
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
17 iul 2025, 20:44
Horoscop, joi, 17 iulie 2025. O zodie amână unele cheltuieli
17 iul 2025, 07:21
Vești bune și rele pentru Gemeni, Rac, Leu, Vărsător, Scorpion. Avantaj pentru Berbec
16 iul 2025, 17:32
Horoscop 16 iulie 2025. Neajunsuri financiare pentru o zodie
16 iul 2025, 07:16
Horoscop 15 iulie 2025. Zodia care va avea o zi memorabilă
15 iul 2025, 08:08
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției
acum 16 minute
BANCUL ZILEI: Rugă la Dumnezeu
acum 18 minute
Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare
acum 29 de minute
Suma uriașă investită de români în titlurile de stat Fidelis: Instrument sigur de economisire. Cât poți investi, cât câștigi
acum 35 de minute
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Subiecte Proba la alegere a profilului
acum 51 de minute
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
acum 52 de minute
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
acum 1 ora 1 minute
Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze
Cele mai citite știri
pe 12 August 2025
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
pe 12 August 2025
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 12 August 2025
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
pe 12 August 2025
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
pe 12 August 2025
Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel