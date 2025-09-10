Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 11 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de joi, 11 septembrie 2025.

Joi, 11 septembrie, se va petrece un sextil între Soarele din Fecioară și Jupiter din Rac. Energia se îmbină armonios cu încrederea. Un asemenea aspect ne oferă și senzația că vom reuși într-un domeniu, dar și puterea de a acționa în mod conștient. Adică nu vom aștepta să ne pice din cer. Ba chiar ne va face plăcere să îmbinăm utilul cu plăcutul. Vom fi oamenii potriviți la locul potrivit. În plus, vom fi competenți și harnici.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, joi, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV

Youtube video image

foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

pixel