Horoscop 11 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Joi, 11 septembrie, se va petrece un sextil între Soarele din Fecioară și Jupiter din Rac. Energia se îmbină armonios cu încrederea. Un asemenea aspect ne oferă și senzația că vom reuși într-un domeniu, dar și puterea de a acționa în mod conștient. Adică nu vom aștepta să ne pice din cer. Ba chiar ne va face plăcere să îmbinăm utilul cu plăcutul. Vom fi oamenii potriviți la locul potrivit. În plus, vom fi competenți și harnici.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, joi, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube DCNews!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News