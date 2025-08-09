Horoscop 11-17 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 11-17 august.

În sfârșit, o săptămână cu vești bune! Luni, Mercur își va opri retrogradarea în semnul Leului. Este adevărat că, atunci când își reia mersul direct, mai are obiceiul de a mai crea boacăne și încurcături, însă putem răsufla ușurați atunci când dorim să începem proiecte sau să luăm decizii.

Pe urmă, pe 12 august, vom avea cea mai romantică zi a anului 2025! Pentru că se va perfecta conjuncția dintre Venus(Micul Benefic) și Jupiter(Marele Benefic) din semnul Racului! Venus reprezintă iubirea și plăcerea, iar Jupiter abundența și oportunitățile! Arhetipul Racului este cel al emoției. Putem folosi acest aspect în mod conștient în rutina noastră. Un gest deosebit, un cadou, o cină romantică, momente de răsfăț pentru propria persoană.

Urmăriţi horoscopul săptămânii 11-17 august 2025 pe DC News şi DC News TV şi aflaţi de la Daniela Simulescu toate noutăţile pentru zodii.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 10 august, de la ora 12:00, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

