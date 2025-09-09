Horoscop 10 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Luna își continuă tranzitul prin semnul Berbecului. Și va face o opoziție cu Marte și un careu cu Jupiter. La prima vedere, toate aceste aspecte ne dau cheful de a acționa în mod irațional, impulsivitate și dorința de a le demonstra celorlalți de ce anume suntem în stare. Însă, dacă ne gândim și la următorul aspect dintre Soare și Jupiter, putem spune că ne ajută în acest început de toamnă destul de haotic, cel puțin din punct de vedere astrologic.

