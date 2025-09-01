Horoscop 1 septembrie 2025. Saturn aduce iarăși teste pentru o zodie

Toamna începe într-un mod memorabil! Saturn revine în semnul Peștilor, acolo unde s-a mai aflat în perioada 7 martie 2023-25 mai 2025. Urmează o perioadă în care ni se cere, din nou, disciplină pe plan emoțional/spiritual, adoptarea unor limite sănătoase acolo unde există confuzie sau sacrificiu exagerat, și o reevaluare a evenimentelor din ultimii doi ani, în special a acelora care ne-au făcut să jucăm rolul victimei.

Berbec/Ascendent în Berbec

Astrele îți oferă un respiro. Nu mai pui presiune nici pe tine și nici pe alții. Și dacă tot ești liniștit, încearcă să te ocupi de mai multe treburi.

Taur/Ascendent în Taur

S-ar putea să îți dai seama că unele planuri nu își mai au rostul. Și că trebuie să devii mult mai flexibil cu tine însuți.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vor apărea noi presiuni la locul de muncă. Dacă nu ești implicat direct într-o situație complicată, nu este cazul să o faci tu.

Rac/Ascendent în Rac

Te afli într-o perioadă foarte agitată. Trebuie să te ocupi de multe planuri, proiecte și discuții. Mintea ta nu se va odihni deloc.

Leu/Ascendent în Leu

Este o zi foarte bună pentru organizare, pentru ajustarea rutinei sau pentru a deveni mai calculat înainte de a face o investiție.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Saturn se întoarce în casa relațiilor. Deci s-ar putea ca atmosfera din sânul cuplului să nu fie așa cum ți-ai fi dorit.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte se apropie de un careu cu Jupiter. Vrei să fii apreciat la locul de muncă, însă trebuie să îți dai seama ce trebuie să faci în acest sens.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Îți dai seama că timpul trece și faci tot posibilul să nu pierzi nicio clipă degeaba. Mai ales pe plan personal.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna se află în semnul tău. Începi săptămâna cu o porție zdravănă de energie. Poate că ar fi cazul să fii mai organizat.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Discuțiile cu șefii sau persoanele cu autoritate nu sunt pe placul tău. Vrei mai multă libertate, nu să ți se spună exact ce să faci.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Astrele îți atrag atenția asupra modului în care îți gestionezi bugetul zilnic. Poate că este cazul să mai scapi de unele cheltuieli inutile.

Pești/Ascendent în Pești

Saturn se întoarce în semnul tău. Vei avea impresia că totul se mișcă precum un melc. Dar, astfel vei învăța ce este reziliența.

