Horia Constantinescu, ANPC, l-a sunat pe şeful IPJ Constanţa după ce a fost oprit în trafic. Prima reacţie: "Nu am sunat ca să nu iau amendă!"

Conform înregistrării, din august 2020, Horia Constantinescu nu i-a prezentat actele sale şi ale maşinii agentului de poliţie, ci i-a înmânat legitimaţia de la ANPC şi i-a transmis că se grăbea la o intervenţie la un hotel, acolo unde o colegă de-a sa ar fi fost agresată în timpul unei inspecţii. Pentru că agentul nu l-a lăsat să plece, Horia Constantinescu a apelat la şeful IPJ Constanţa, Constantin Glugă.

Iată dialogul dintre agentul de poliţie şi Horia Constantinescu, dar şi apelul făcut de preşedintele ANPC către şeful IPJ Constanţa.

Poliţist: Vă rog să îmi prezentaţi documentele.

Horia Constantinescu: Da, vă mai prezint o dată legitimaţia.

Poliţist: Nu, mi-aţi prezentat o legitimaţie. Documentele personale şi auto.

Horia Constantinescu: Domnule, am plecat la acest incident. Vă rog eu, sunaţi la 112 sau îl sun eu pe dl Glugă ca să vă tempereze puţin avântul.

Poliţist: Da, sunaţi-l pe dl Glugă.

Horia Constantinescu: Da, dacă asta e atitudinea poliţienească...

Poliţist: Nu am voie să vă legitimez?

Horia Constantinescu: Ba da, dar eu vă spun că sunt la un incident, mi-au bătut o colegă în hotelul Oxford.

Poliţist: Am înţeles, bănuiesc că sunt organe de poliţie în zonă, se deplasează. Dvs sunteţi intervenţie sau ce?

După acest moment, Horia Constantinescu l-a sunat pe şeful IPJ Constanţa. Iată ce i-a spus.

"Alo, îmi cer scuze că vă deranjez la ora asta. Am avut un incident cu o colegă aflată în acţiune în noaptea asta la hotelul Oxford. M-au oprit colegii dvs de la Poliţia Eforie care mă tratează ca pe un infractor", a spus Horia Constantinescu, moment în care se aude cum poliţistul intervine şi spune "Doamne fereşte, nu a zis nimeni că sunteţi infractor".

Din conversaţia care a urmat, însă, se pare că nici şeful IPJ Constanţa nu i-a fost de mare ajutor lui Horia Constantinescu. Drept urmare, la finalul apelului telefonic, acesta i-a furnizat datele personale agentului care l-a oprit în trafic.

"E adevărat că alerga maşina, ca să ajung să îmi salvez colega de acolo, că e bătută, scuipată, până ajung colegii dvs. Da, a fost bătută, scuipată. Am plecat din sudul litoralului ca să ajung în Mamaia, la incident. M-au oprit, că alergam maşina spre incident. Da, da, da, acum, sunt două apeluri la 112, al meu şi al colegei bătute. Nu ştiu, o plătesc contravenţia, dacă asta e nevoie. Am înţeles. Eram curios dacă se poate, măcar colegii mei să fie ajutaţi de un echipaj acolo. Am înţeles", a vorbit Horia Constantinescu cu şeful IPJ Constanţa.

Horia Constantinescu, explicaţii pentru DC NEWS despre incident

L-am contactat pe Horia Constantinescu pentru o explicaţie cu privire la incidentele reclamate. Acesta spune că nu l-a sunat pe şeful IPJ Constanţa pentru a evita o amendă, ci pentru a explica situaţia.

"Am rugat agentul să îi las documentele, ca să mă duc la intervenţie. Nu aveam numărul de înmatriculare de pe faţă, căzuse într-un incident dintr-o altă acţiune de control, când a dat un alt coleg mai tare cu spatele. Aveam numărul pus sus în geam. Şi l-am rugat pe colegul de la circulaţie să oprească documentele, să mă întorc la ora 7 la ei la Poliţie. O colegă de-a noastră fusese bătută. L-am sunat pe şeful IPJ, pentru că fusesem într-o acţiune comună cu Poliţia în Vama Veche, în pandemie. Nu l-am sunat să spun să nu îmi dea amendă.

Colega mea şi o altă colegă erau într-o acţiune unde un reprezentat al unui agent economic avea o efervescenţă şi aşa a înţeles să se manifeste. Eu l-am rugat pe şeful IPJ să verifice, era apel făcut la 112. Nu se aude că l-am rugat să nu îmi dea amendă, sau să dau vreo mită, nimic. Am vrut doar să las documentele şi să mă întorc la o oră ulterioară.

Mi-au dat amendă, mi-au oprit tot. Din ce îmi aduc aminte, m-am întors la poliţie la Eforie şi am semnat toate documentele. Parcă mi-a fost suspendat şi talonul şi m-am dus apoi cu suportul de număr.

Eu nu cred în coincidenţe. Am avut o acţiune în Eforie în ziua aia, şi fostul şef al Poliţiei, care ulterior a fost şi arestat, m-a rugat, pentru fiica sau concubinul fiicei, sau ceva de genul ăsta, să închidem ochii la un beach bar. I-am zis că nu se poate. La acea acţiune am rămas eu fără număr. Probabil ştiau cei din Eforie. Incredibil. M-au oprit cei din Eforie să îmi atragă atenţia că nu am numărul. Da, ştiam, îl aveam în geam. M-am dus, am plătit amenda. E foarte interesant că materiale de acest tip, presupun din arhiva poliţiei, ajung în presă. Foarte interesant. Abia asta e o poveste foarte interesantă. Eu nu am nimic de ascuns. Mi s-a mai suspendat permisul, mi s-a luat talonul", a declarat Horia Constantinescu pentru DC NEWS.

Am făcut o solicitare şi la IPJ Constanţa pentru lămuriri în acest caz. Vom publica răspunsul instituţiei de îndată ce acesta ne va fi pus la dispoziţie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News