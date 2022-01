Horia Brenciu: Sar în sus de BUCURIE, cine știe ce ne mai aduce viitorul! Ea e Alice, partenera mea de viață

"Ea e Alice, partenera mea de viață. Ea mă face să râd, să oftez, să sar în sus de bucurie si tot ea mă pune cu picioarele pe pământ, atunci când mintea mea o ia razna. Impreună creștem 4 copiii, o sumedenie de pisici si cine știe ce ne mai aduce viitorul...

Ah, să nu uit… Azi e ziua ei. La mulți ani, iubita mea!", a scris Horia Brenciu pe rețelele de socializare, alături de o fotografie cu soția lui, producătoarea TV Alice Dumitrescu.

După o relație de circa opt ani, Horia Brenciu și şi Alice Dumitrescu şi-au unit destinele în faţa lui Dumnezeu în anul 2014.

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu au patru copii: Maria și Andreea, fiicele soției sale din altă relație, Mina și Toma, micuțul care a intrat în familia Brenciu după un proces lung și obositor, care a durat trei ani.

"Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, Andreea, 28 de ani. În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui", a declarat Horia Brenciu, întru-un interviu pentru emisiunea "Profesioniștii".

Povestea lui Toma, micuțul adoptat

"Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: Nu-l avortează, îl vrem noi!. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare.

"Un copil adoptat nu e o jucărie. Şi nu depui dragoste numai când e mic şi e drăgălaş. Acel copil e al tău pe vecie, îţi schimbi oarecum gândurile, drumurile, priorităţile. A iubit pe cineva este o responsabilitate", a mai spus el.

Reacția lui dacă Toma va dori să-și cunoască mama biologică

"Se poate întâmpla ca Toma, la o anumită vârstă, să vrea să o cunoască. Şi o să fac ceea ce vrea copilul. Când vrea un copil ceva, îl susţin. Dacă e vorba de fericirea copilului... pentru că ea e prioritară", a adăugat Horia.

De asemenea, soția cântărețului, Alice Dumitrescu, a postat un mesaj emoționant pe Facebook despre ceea ce înseamnă micuțul Toma pentru ea.

"Iar Toma... nu e sânge, din sângele meu. E suflet din sufletul meu", a scris Alice Dumitrescu pe Facebook acum mai mult timp.

Horia Brenciu, despre Alice Dumitrescu

"Îi admir viața, cariera, realizările, toate îndeletnicirile pe care le are prin casă și în afara ei și aici mă refer în special la grădinărit.

Îi admir forța și răbdarea cu care ne ține pe mine și pe cei 4 copiii ai noștri în frâu. O admir și o ador pentru toate momentele matinale când mă cheamă la micul dejun. Și cred că o să mai am multe de admirat la ea, pentru că acele cursuri menționate mai sus sunt doar începutul”, a spus Horia Brenciu pentru avantaje.ro.

Cum s-au cunoscut Horia Brenciu și Alice Dumitrescu. Povestea amuzantă

"Pe Horia l-am cunoscut în 1995, la TVR. Eram cu fiică-mea (Andreea) și l-am rugat să-i țină o predică (e punctul lui forte) în legătură cu rosul unghiilor. N-a ajutat la nimic, însă ne-a impresionat pe amândouă puterea lui de convingere. L-am iubit din prima clipă, dar eu, fiind muuult mai mare decât el, nu am luat în calcul o altfel de relație. Mă uitam la el și nu-mi venea să cred cât de energetic, pozitiv, minunat este. Mă surprind și acum gândind același lucru", a declarat Alice Dumitrescu într-un interviu, scrie click.ro.

