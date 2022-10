Hong Kong ridică sancțiunile SUA pentru superyacht-urile deținute de Rusia: ”Nu putem face nimic care nu are bază legală”

Declarația liderului din Hong Kong, John Lee, vine la câteva zile după ce un iaht de lux aparținând magnatului rus Alexei Mordashov a fost andocat în oraș.

Mordashov, despre care se crede că are legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin, a fost interzis de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană în februarie, după invadarea Ucrainei de către Rusia. Oficialii din Hong Kong au declarat că nu aplică sancțiuni unilaterale impuse de alte guverne.

”Nu putem face nimic care nu are bază legală”, a spus Lee reporterilor. ”Vom respecta sancțiunile ONU, acesta este sistemul nostru, acesta este statul nostru de drept”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat luni că ”potențiala utilizare a Hong Kong-ului ca adăpost sigur de către persoanele care eludează sancțiunile din mai multe jurisdicții ridică și mai mult semne de întrebare cu privire la transparența mediului de afaceri”, adăungând că reputația orașului ca centru financiar ”depinde de aderarea sa la legile și standardele internaționale”, potrivit Business News.

Nord, un superyacht de 500 de milioane de dolari care ar fi deținut de Mordashov, a navigat miercuri în portul Hong Kong, după o călătorie de o săptămână din orașul rus Vladivostok.

Mordashov este unul dintre cei mai bogați bărbați din Rusia, cu o avere netă estimată la aproximativ 18 miliarde de dolari. El este, de asemenea, principalul acționar și președinte al Severstal, cea mai mare companie siderurgică și minieră din Rusia. Mordashov a încercat să conteste sancțiunile împotriva lui în instanțele europene.

Oficialii americani și europeni au confiscat peste o duzină de bărci aparținând magnatului rus sancționat pentru a-i împiedica să viziteze alte porturi neafectate de sancțiuni.

Oligarhii ruși au început să-și acosteze bărcile în porturi din locuri precum Turcia, care a menținut relații diplomatice cu Rusia încă de la începutul războiului.

Nord măsoară 141,6 m, are două heliporturi, o piscină și 20 de cabine. Iahtul navighează în prezent sub pavilion rusesc.

Tensiuni între SUA și China. Pentagonul pregătește noi sancțiuni pentru companiile chinezești

Experții chinezi au spus că noua mișcare, care nu are dovezi și vine pe fondul unei rivalități tehnologice sporite între China și SUA, este o altă represiune întărită și fără temei împotriva ascensiunii tehnologice a Chinei, care va ajunge ”să ridice o piatră doar pentru a o arunca pe picioarele ei”.



Potrivit unei declarații publicate pe site-ul oficial al DOD, firmele incluse în listă sunt ”companii militare chineze” care operează direct sau indirect în SUA, în conformitate cu cerințele statutare din secțiunea 1260H din Legea de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2021. Producătorul de echipamente de supraveghere Zhejiang Dahua Technology, China State Construction Group Co și producătorul de material rulant CRRC Corp Ltd s-au numărat printre cele 13 firme adăugate pe lista neagră.



”Departamentul este hotărât să evidențieze și să contracareze strategia de fuziune militar-civilă a Republicii Populare Chineze, care sprijină obiectivele de modernizare ale Armatei de Eliberare a Poporului, asigurându-se că accesul acesteia la tehnologii și expertiză avansate sunt dobândite și dezvoltate de companiile, universitățile și programe de cercetare care par a fi entități civile”, a spus Pentagonul în declarație.



Noua mișcare reprezintă scopul SUA de a căuta o strategie mai cuprinzătoare și mai aprofundată pentru a ”concura” cu China, în special în sectorul high-tech, deoarece majoritatea firmelor sancționate reprezintă puterea tehnologică și cuprinzătoare a Chinei, pe care SUA o consideră o ”amenițare”, spun experții chinezi.

”Se poate spune doar că lista este o altă scuză a Washingtonului pentru a suprima progresul științific și tehnologic al Chinei și modernizarea industrială”, a declarat Gao Lingyun, expert la Academia Chineză de Științe Sociale din Beijing, pentru Global Times vineri.



Noua listă este o versiune extinsă a celei inițiale lansate pe 3 iunie anul trecut. Pentagonul a spus că ”va continua să actualizeze lista cu entități suplimentare, după caz”.



Prima tranșă a cuprins 47 de firme, inclusiv Huawei Technologies și cele mai mari trei companii de telecomunicații din China. Conform unui ordin executiv semnat de președintele american Joe Biden, investitorilor americani li se va interzice să cumpere sau să vândă valori mobiliare tranzacționate public de la acele companii.

