Tensiuni între SUA și China. Pentagonul pregătește noi sancțiuni pentru companiile chinezești

Departamentul american al Apărării (DOD) a adăugat joi pe lista neagră a sancțiunilor mai multe companii chineze, inclusiv producătorul de drone DJI Technology și firma de genomică BGI Genomics Co, susținând că au legături cu armata chineză și deschid calea pentru restricții suplimentare asupra afacerilor lor.

Experții chinezi au spus că noua mișcare, care nu are dovezi și vine pe fondul unei rivalități tehnologice sporite între China și SUA, este o altă represiune întărită și fără temei împotriva ascensiunii tehnologice a Chinei, care va ajunge ”să ridice o piatră doar pentru a o arunca pe picioarele ei”.



Potrivit unei declarații publicate pe site-ul oficial al DOD, firmele incluse în listă sunt ”companii militare chineze” care operează direct sau indirect în SUA, în conformitate cu cerințele statutare din secțiunea 1260H din Legea de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2021. Producătorul de echipamente de supraveghere Zhejiang Dahua Technology, China State Construction Group Co și producătorul de material rulant CRRC Corp Ltd s-au numărat printre cele 13 firme adăugate pe lista neagră.



”Departamentul este hotărât să evidențieze și să contracareze strategia de fuziune militar-civilă a Republicii Populare Chineze, care sprijină obiectivele de modernizare ale Armatei de Eliberare a Poporului, asigurându-se că accesul acesteia la tehnologii și expertiză avansate sunt dobândite și dezvoltate de companiile, universitățile și programe de cercetare care par a fi entități civile”, a spus Pentagonul în declarație.



Noua mișcare reprezintă scopul SUA de a căuta o strategie mai cuprinzătoare și mai aprofundată pentru a ”concura” cu China, în special în sectorul high-tech, deoarece majoritatea firmelor sancționate reprezintă puterea tehnologică și cuprinzătoare a Chinei, pe care SUA o consideră o ”amenițare”, spun experții chinezi potrivit Global Times.



”Se poate spune doar că lista este o altă scuză a Washingtonului pentru a suprima progresul științific și tehnologic al Chinei și modernizarea industrială”, a declarat Gao Lingyun, expert la Academia Chineză de Științe Sociale din Beijing, pentru Global Times vineri.



Noua listă este o versiune extinsă a celei inițiale lansate pe 3 iunie anul trecut. Pentagonul a spus că ”va continua să actualizeze lista cu entități suplimentare, după caz”.



Prima tranșă a cuprins 47 de firme, inclusiv Huawei Technologies și cele mai mari trei companii de telecomunicații din China. Conform unui ordin executiv semnat de președintele american Joe Biden, investitorilor americani li se va interzice să cumpere sau să vândă valori mobiliare tranzacționate public de la acele companii.

Ca răspuns la mișcarea lui Biden, Wang Wenbin, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, a declarat la acea vreme că China va lua măsurile necesare pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze și le sprijină ferm în protejarea propriilor drepturi în conformitate cu legea. și a îndemnat SUA să respecte legile și principiile pieței și să retragă lista interzicerii investițiilor.

Yuanul chinezesc a depășit dolarul american la Bursa din Moscova

Raportul emis miercuri de către RosBiznesConsulting (RBC) spune că un total de 64.900 de tranzacții au fost efectuate folosind yuan-ruble, comparativ cu 29.500 pentru dolar-ruble în aceeași zi. Yuanul a depășit și tranzacționarea euro-ruble, care a înregistrat un volum de tranzacționare de 47,5 miliarde de ruble.



Statutul popular al yuanului chinezesc la Bursa de la Moscova a rămas neschimbat marți, volumul tranzacțiilor pentru yuan-ruble ajungând la 63,9 miliarde de ruble (în total 46.000 de tranzacții), iar cel dolar-ruble ajungând la 59,4 miliarde de ruble, scrie Global Times.



Activele denominate în yuani câștigă loc pe piața rusă, deoarece comerțul bilateral a câștigat un impuls în ultimii ani

În primele opt luni ale anului 2022, comerțul dintre China și Rusia a totalizat 117,2 miliarde de dolari, în creștere cu 31,4% față de anul precedent, potrivit datelor Administrației Generale a Vămilor din China.



Shu Jueting, purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului, a declarat pe 25 august că schimbul comercial dintre cele două țări menține un impuls puternic de creștere, iar cele două părți vor continua să promoveze schimburile economice și comerciale normale și să mențină stabilitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare.

