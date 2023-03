"Hello! Ați înnebunit!? Nu m-am operat nicăieri". Cum a slăbit Maurice Munteanu 23 kilograme: E atât de simplu!

“Nu am făcut nimic, am slăbit, atât. Mă rog, nimic..., ceva am făcut, dar în niciun caz ce credea lumea, că m-am operat la stomac și alte porcării de genul acesta. Nu. Am primit mesaje și mă întrebau unde m-am operat. Rămâneam așa, cu telefonul în mână, blocat: “Hello! Ați înnebunit!? Nu m-am operat nicăieri”. Nu am mai mâncat, e simplu. E atât de simplu, de fapt”, a declarat Maurice Munteanu într-un interviu pentru ego.ro.

"Toți oamenii știu ce trebuie să facă"

"Noi știm, de fapt, ce trebuie să facem. Toți oamenii știu ce trebuie să facă. Toți oamenii știu că dacă vor mânca la prânz pește și o salată și la ora 5.30 – 6.00 un măr, vor slăbi. Noi știm, de fapt, ce avem de făcut. De fapt, nu facem, asta e problema. Și ne mințim, cum m-am mințit și eu ani de zile și intrasem așa într-un cerc vicios. În momentul în care am renunțat complet la alcool, complet la zahăr, complet la tot ce înseamnă aluat, patiserie, prăjeli și așa mai departe, rezultatele sigur că într-un an de zile au fost vizibile”, a mai spus el.

"Am realizat că fie mă aleg pe mine, fie chestia asta o să mă doboare"

"Momentul a fost după o petrecere care s-a desfășurat la un restaurant foarte simpatic. Era ziua unei prietene, ne amețisem foarte, foarte tare toți cetățenii participanți acolo. A doua zi, când am fost tot acolo, în același restaurant, să iau un prânz târziu, când am văzut nota și am constatat că eu, de fapt, băusem, în afară de multe pahare de șampanie și vreo 19 sau 20 de digestive duble, în momentul acela am realizat că m-am prostit destul, că m-am jucat cu ușa de la lift destul. În momentul acela am realizat că fie mă aleg pe mine, fie chestia asta o să mă doboare. Și m-am ales pe mine”, a mărturisit Maurice.

Vezi și: Cum a ajuns Monica Anghel să dea jos 30 de kilograme: "Dacă nu mă operam pe coloană, n-aș fi slăbit în viața mea"

Cum a slăbit Micutzu 50 de kilograme. ”M-am panicat”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News