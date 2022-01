Harry și Meghan, chemați de Prințul Charles în UK. Gest neașteptat, primul PAS spre ÎMPĂCARE? Regina Elisabeta, decizia care-l face praf pe Harry

După ce Prințul Harry a anunțat că este pregătit să dea în judecată Guvernul britanic, în urma unui incident petrecut la Londra, în vara lui 2021, atunci când mașina în care se afla a fost urmărită de un grup de paparazzi, după ce Prințul a plecat de la un eveniment, tatăl lui, Prințul Charles, a făcut un pas uriaș.

Regina s-ar părea că ar fi fost informată de intențiile Ducelui de Sussex. Cazul, care ar urma să se judece la Înalta Curte, riscă să se transforme într-o nouă pată pe obrazul familiei britanice.

Decizia lui Harry vine la câteva zile după scandalul care a cutremurat familia regală britanică, Regina Elisabeta a II-a fiind, practic, nevoită să îi retragă fiului său, Prințul Andrew, toate distincțiile militare și titlul de Alteță Regală.

Experții spun că ar putea fi pentru prima dată în istoria Marii Britanii când un membru al Familiei Regale intentează o acțiune în justiție tocmai împotriva Guvernului Majestății Sale.

Avocații lui Harry au formulat o cerere prealabilă către Ministerul de Interne al Regatului Unit, care este obligatorie pentru a putea începe acțiune în justiție.

Prințul Charles, furios pe Harry. Primele schimbări pentru Coroană, pedeapsă pentru Archie

Meghan Markle și Prințul Harry au stârnit controverse după controverse încă de la căsătorie, iar odată cu decizia să renunțe la statutul de membri seniori ai Casei Regale și să se mute în SUA, relațiile cu Familia Regală s-au răcit extrem de mult.

Potrivit spuselor Prințului Harry în interviul cu Oprah Winfrey, tatăl său, Prințul Charles nu i-a mai vorbit, informație confirmată de experții regali, care au spus că relațiile dintre cei doi s-a răcit foarte mult.

Un cunoscător al Familiei Regale a declarat că între Prințul Harry și Prințul Charles există un dezacord de ani de zile, iar sensibilitatea Prințului de Wales face situația foarte dificilă.

Stewart Price, prieten al prinţesei Diana, a publicat cartea „Diana, The Voice of Change” şi a emis unele păreri despre persoanele care au înconjurat-o pe aceasta înaintea decesului ei din 1997. Pearce a spus în exclusivitate pentru Us Weekly că acele comentarii sunt "categoric, doar observaţii simple că unele comportamente ale membrilor familiei regale poate nu au fost atât de inteligente emoţional pe cât ar fi putut fi".



"De exemplu, prinţul Charles este un om foarte, foarte timid, foarte delicat şi sensibil, dar noi îi vedem personalitatea publică, pe când în particular este deosebit de sensibil", a spus el.

Spre exemplu, când Prințesa Diana l-a acuzat pe Charles că are o legătură cu amanta, Camilla, răspunsul lui a fost evident.



"Aşa că s-a retras în sine şi ca rezultat a devenit distant. Evident, aceasta nu a calmat provocarea cu care se confrunta", a spus Price.

Prințul Charles, înfuriat de spusele lui Harry

Mai mult de atât, expertul, al cărui tată a lucrat pentru Prinţul Philip, a explicat că personalitatea prinţului Charles este confirmată de toate declaraţiile publice al prinţului Harry, iar acuzațiile făcute în emisiunea jurnalistei Oprah Winfrey l-au revoltat în înfuriat.

"Aşa procedează Charles. Nu poate face faţă din cauza sensibilităţii, aşa că se ascunde. Şi Harry încearcă să vindece asta. Nu din resentiment, nu din furie sau răzbunare, dorinţă de critică sau acuzaţii. A simţit că este doar cineva care spune: Aşa este şi din acest motiv vrem să facem o schimbare. Charles nu este de acord ca Harry să-şi denigreze familia în public. El crede că toate subiectele puteau fi uşor rezolvate în familie", a mai spus Steward Price.

Charles, gest pentru Harry și Meghan. De ce-i cheamă în Marea Britanie

Ei bine, în ciuda conflictelor dintre ei, se pare că Prințul Charles are o primă tentativă de împăcare, iar motivul ar fi unul foarte bine întemeiat.

Chiar dacă au existat multe acuzații, Prințul Charles nu uită că are doi nepoți din partea lui Harry, și își doreşte foarte mult să-şi cunoască nepoata, pe Lilibet Diana, pe care nu a avut prilejul să o cunoască de când s-a născut, în iunie 2021.

Astfel, surse regale citate de presa britanică au declarat că Prinţul Charles i-a invitat să stea cu el în Anglia, demers fără precedent după tensiunile apărute în urma interviului la Oprah. În plus, tot apropiații regali au spus că cele două familii au început să comunice în ultimele luni, pregătind cumva terenul pentru marea reuniune.

Totuşi, Harry pretinde că se teme pentru siguranţa familiei sale şi solicită un nivel de protecţie crescut din partea Met Police, dacă ar fi vorba de o reuniune în Marea Britanie.

”Prinţul de Wales este întristat că nu a avut ocazia de a petrece timp cu nepoţii săi, de care îi e dor, cu adevărat. Este un bunic excelent şi adoră acest rol. De aceea, speră să remedieze prăpastia creată între familii”, a spus un apropiat al Casei Regale.

Regina Elisabeta îl face praf pe Harry

Un fost ofiţer de poliţie a spus că ducele de Sussex nu se poate aştepta la protecţie suplimentară şi a dat exemplul Prinţesei Anne, care era la un pas să fie răpită, garda sa de corp împuşcată, şi tot nu a cerut protecţie suplimentară.

Asta nu e tot, pentru că, tot potrivit spuselor surselor regale, Regina Elisabeta "nu are nici cea mai mică tentativă de a-i îndeplini cerinţele lui Harry".

