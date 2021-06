Prințul Charles, furios pe Harry. Primele schimbări pentru Coroană, pedeapsă pentru Archie: Va face tot ce-i stă în putință, le-a comunicat deja Ducilor

Meghan Markle și Prințul Harry au stârnit controverse după controverse încă de la căsătorie, iar odată cu decizia să renunțe la statutul de membri seniori ai Casei Regale și să se mute în SUA, relațiile cu Familia Regală s-au răcit extrem de mult.

Potrivit spuselor Prințului Harry în interviul cu Oprah Winfrey, tatăl său, Prințul Charles nu-i mai vorbește, motiv pentru care, se zvonește că acesta va face tot ce-i stă în putință pentru ca nepotul său, Archie, să nu ajungă în prima linie a moștenitorilor tronului Marii Britanii.

Prințul Charles, gata să schimbe legile Coroanei

Potrivit unei surse apropiată monarhiei, citată de Daily Mail, Archie, fiul lui Meghan Markle și al Prințului Harry nu va fi prezent în linia succesiunii, iar Charles se va asigura de acest lucru.

Motivul fiului Reginei Elisabeta este acela că vrea să reducă numărul persoanelor din linia directă a tronului și este gata să intre într-o bătălie juridică pentru a obține acest lucru. Asta înseamnă că Prințul Charles face primele demersuri pentru a schimba legile Coroanei Britanice, unele vechi de sute de ani.

Mai mult, justificarea lui Charles este de natură financiară, pentru că familia regală britanică trăiește din subvenții obținute de la bugetul statului, adică din taxe și impozite, iar Charles crede că poporul nu mai este dispus să plătească pentru membrii unei monarhii în plină expansiune. El le-ar fi comunicat deja intenția sa lui Meghan și Harry, arată sursa citată, iar asta a accentuat și mai multe tensiunea din Familia Regală britanică.

"Harry și Meghan au spus că Archie nu va fi niciodată prinț, chiar și atunci când Charles va deveni rege", a afirmat sursa citată.

Harry și Prințul Charles, în dezacord total

Un cunoscător al Familiei Regale a declarată că între Prințul Harry și Prințul Charles există un dezacord de ani de zile, iar sensibilitatea Prințului de Wales face situația foarte dificilă.

Stewart Price, prieten al prinţesei Diana, a publicat cartea „Diana, The Voice of Change” şi a emis unele păreri despre persoanele care au înconjurat-o pe aceasta înaintea decesului ei din 1997. Pearce a spus în exclusivitate pentru Us Weekly că acele comentarii sunt "categoric, doar observaţii simple că unele comportamente ale membrilor familiei regale poate nu au fost atât de inteligente emoţional pe cât ar fi putut fi".



"De exemplu, prinţul Charles este un om foarte, foarte timid, foarte delicat şi sensibil, dar noi îi vedem personalitatea publică, pe când în particular este deosebit de sensibil", a spus el.

Spre exemplu, când Prințesa Diana l-a acuzat pe Charles că are o legătură cu amanta, Camilla, răspunsul lui a fost evident.



"Aşa că s-a retras în sine şi ca rezultat a devenit distant. Evident, aceasta nu a calmat provocarea cu care se confrunta", a spus Price.

Prințul Charles, înfuriat de spusele lui Harry

Mai mult de atât, expertul, al cărui tată a lucrat pentru Prinţul Philip, a explicat că personalitatea prinţului Charles este confirmată de toate declaraţiile publice al prinţului Harry, iar acuzațiile făcute în emisiunea jurnalistei Oprah Winfrey l-au revoltat în înfuriat.

"Aşa procedează Charles. Nu poate face faţă din cauza sensibilităţii, aşa că se ascunde. Şi Harry încearcă să vindece asta. Nu din resentiment, nu din furie sau răzbunare, dorinţă de critică sau acuzaţii. A simţit că este doar cineva care spune: Aşa este şi din acest motiv vrem să facem o schimbare. Charles nu este de acord ca Harry să-şi denigreze familia în public. El crede că toate subiectele puteau fi uşor rezolvate în familie", a mai spus Steward Price.