Hamas vine în ajutorul Rusiei precum ISIS la anexarea Crimeei. Bichir: Rusia încearcă să iasă dintr-o înconjurare de tip Stalingrad. Am mai văzut fenta asta

„Poate are legătură și cu criza din Ucraina. Eu, fiind un om mai bătrân, experimentat, cred că acest război poate sensibiliza mai mult opinia publică internațională decât cel din Ucraina. Și am mai văzut fenta asta. Când Crimeea a fost invadată, s-a suprapus Statul Islamic și nimeni n-a mai vorbit de drepturile omului de acolo. S-a suprapus pericolul mare că ne pun ăia bombă. Am senzația că și atacul Hamas încearcă, cumva, să disloce atenția opiniei publice.

Uniunea Europeană nu cred că poate face față singură la două provocări. A dus-o greu pe asta cu Ucraina, ce să mai zicem de asta cu Fâșia Gaza. E greu! Rusia încearcă să iasă dintr-o înconjurare de asta tip Stalingrad. Poate că așa făceam și noi dacă eram ruși, ca teorie militară.

Suntem între două conflicte uriașe de care va depinde și destinul României. (...) România nu a mai avut o astfel de perspectivă, în această zonă. Ați văzut că România e în urmă cu 20 de ani în privința înzestrării armatei. Acum s-au făcut pași foarte hotărâți și, în sfârșit, aducem și noi tehnică care e și bună, dar și compatibilă cu a aliaților noștri”, a declarat istoricul, la DC News TV.

