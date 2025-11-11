Guvernul simplifică procedurile de obținere a avizelor ISU

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, premierul Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții camerelor de comerț și ai retailerilor despre simplificarea și digitalizarea procedurilor de emitere a avizelor și autorizațiilor privind securitatea la incendiu.

Noile reglementări urmăresc reducerea termenelor de emitere a avizelor, digitalizarea proceselor și creșterea responsabilității arhitecților, proiectanților și administratorilor pentru întărirea siguranței și prevenției.

„Premierul Ilie Bolojan a continuat consultările cu reprezentanții camerelor de comerț și ai retailerilor din România, discuția de astăzi fiind axată asupra simplificării și digitalizării procedurii de emitere a avizelor și autorizațiilor privind securitatea la incendiu, în condițiile întăririi normelor de siguranță pentru cetățeni.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat a prezentat principiile care vor sta la baza pachetului de modificări legislative, reglementări ce vor fi publicate în consultare publică începând cu această săptămână.

Sursa foto: https://gov.ro

Noile prevederi vor avea în vedere simplificarea procedurilor, reducerea termenelor de emitere a avizelor și autorizațiilor privind securitatea la incendiu, digitalizarea procesului de autorizare/avizare, demersuri care vor contribui la facilitarea demarării investițiilor. Tot în acest scop, va fi eficientizată și flexibilizată procedura internă de analiză a documentelor depuse pentru emiterea avizelor și autorizațiilor. De asemenea, pentru a întări normele de siguranță și, implicit, prevenția, va crește responsabilizarea arhitecților, proiectanților și administratorilor și va fi instituit un control mai riguros privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor. Noile reglementări vor avea și scopul de clarificare a legislației, astfel încât să existe practici unitare în implementare.

”În discuțiile avute cu mediul de afaceri au fost semnalate o serie de nemulțumiri. Unele sunt legate de procesul de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și de obținerea avizelor de mediu. În ceea ce privește prima temă, avem un pachet de modificări legislative pregătit pentru a reduce termenele și a fi cât mai serioși și eficienți în prevenirea incendiilor. Invit mediul de afaceri și pe toți cei interesați să vină cu propuneri în perioada de consultate publică pentru a ajunge la o variantă legislativă cât mai bună. Cât privește nemulțumirile semnalate cu privire la termenele lungi pentru emiterea avizelor de mediu, soluțiile se afla în analiza unui grup de lucru la nivelul Guvernului și le vom prezenta în scurt timp”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Reprezentanții camerelor de comerț și ai retailerilor au apreciat soluțiile legislative propuse de Guvern, au solicitat unele clarificări și au subliniat faptul că vor contribui la definitivarea pachetului legislativ astfel încât procedurile de avizare și autorizare să fie simplificate, iar noua legislație privind prevenirea și protejarea împotriva incendiilor să fie corect pusă în aplicare.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin", se arată în comunicatul de presă emis de Guvern.

