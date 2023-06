Guvernul Ciolacu a depus jurământul, la Palatul Cotroceni. Iohannis consideră că "acest fel de a face politică arată stabilitate și seriozitate"

"Vă felicit pentru depunere jurământului și vă urez mult succes. Subiectul cel mai discutat din ultimele săptămâni a fost rotația premierilor. Iată că, în timp record, fără sincope, cu rezultate foarte bune, procedura s-a încheiat. Nu e puțin lucru și e prima dată în România când se întâmplă o astfel de mișcare. E important pentru politica românească, pentru România și români. Pentru că acest fel de a face politică arată stabilitate, seriozitate și că politicienii sunt deciși să își ia mandatele foarte în serios.

S-a încheiat prima parte, sub conducerea premierului Ciucă, și coaliția a dovedit că știe să gestioneze treburile publice. Seriozitate, stabilitate, securitate, eficiență și eficacitate sunt cuvintele care descriu prima parte a mandatului. Rezultatele sunt foarte bune.

Îl felicit pe premierul Ciucă și echipa cu care a lucrat. Domnule Ciolacu, ați fost parte în echipă. Sunt încredințat că, în această nouă postură, veți continua munca începută de coaliție acum un an și jumătate. Sunt multe probleme de rezolvat. În practică, știm că merge din ce în ce mai greu. Avem jumătate de an în care putem rezolva foarte multe lucruri după care intrăm într-un an super-electoral cu patru alegeri

Vă doresc să nu pierdeți din vedere pentru ce ați jurat. Lucrul cel mai important e să vă străduiți să rezolvați problemele României, doar după aceea problemele legate de formațiunile politice. Vă doresc un mandat bun, cu rezultate", a spus Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea Guvernului României în următoarea componenţă:

* Marcel Ciolacu - prim-ministru;

* viceprim-ministru - Marian Neacşu;

* viceprim-ministru şi ministrul Afacerilor Interne - Cătălin Predoiu;

* ministrul Finanţelor - Marcel Boloş;

* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Sorin Grindeanu;

* ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse - Gabriela Firea;

* ministrul Justiţiei - Alina Gorghiu;

* ministrul Apărării Naţionale - Angel Tîlvâr;

* ministrul Educaţiei - Ligia Deca;

* ministrul Culturii - Raluca Turcan.

* ministrul Afacerilor Externe - Luminiţa Odobescu;

* ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - Radu Oprea;

* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Adrian Câciu;

* ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Adrian Veştea;

* ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila;

* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu;

* ministrul Energiei - Sebastian Burduja;

* ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Marius Budăi;

* ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Ivan Bogdan-Gruia;

* ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Mircea Fechet.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News