Decontare navetă elevi. Cîmpeanu, anunț: Guvernul a dat OUG! Cum se va proceda cu documentele

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă privind decontarea navetei elevilor și că Ministerul Educaţiei are anul acesta în buget 100 de milioane de lei pentru 130.000 de beneficiari estimaţi.



"Ministerul Educaţiei a fundamentat un echilibru între nevoi reale, disponibilităţi bugetare şi execuţiile anilor precedenţi. Spre exemplu, în anul 2019, naveta elevilor a necesitat o sumă de aproape 80 de milioane de lei. Anul acesta, Ministerul Educaţiei are în buget 100 de milioane de lei pentru decontul navetei, 100 de milioane de lei pentru 130.000 de beneficiari estimaţi, vreme de 34 de săptămâni, ar trebui, asta este durata cursurilor într-un an calendaristic, a rămas mai puţin, din păcate, cu o valoare medie de 770 de lei/elev pentru cele 34 de săptămâni", a declarat Sorin Cîmpeanu, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.

Trei elemente de noutate faţă de anii precedenţi





"Primul element este acela al decontării la un nivel triplu, de la 10 lei la 30 de lei pe lună, /şi elevi/, pentru primii trei kilometri, la care se adaugă un tarif de trei lei pe kilometru pentru următorii 47 de kilometri până la 50. Asta înseamnă, spre exemplu, 171 de lei, un abonament lunar pentru o distanţă de 50 de kilometri. A doua noutate este aceea că se decontează naveta şi pentru distanţe care depăşesc 50 de kilometri. Acest lucru nu s-a mai întâmplat în România până acum, iar al treilea element de noutate, zic eu că este important, familia elevului nu mai este nevoită să avanseze sumele pentru transportul de la localitatea de domiciliu până la unitatea de învăţământ în care este şcolarizat şi Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare şi şcoli, avansează aceste sume, care vor fi decontate pe bază de documente justificative la finalul lunii", a completat ministrul Educației.

Cum se va proceda cu documentele pentru decont

Mai mult, întrebat cum se va proceda cu documentele necesare decontului, ministrul a spus că:

"Transportatorii sunt obligaţi să emită documente doveditoare, pe care elevii, la final de lună, după ce au încasat în avans aceste sume, într-un cuantum maxim, vor deconta, în limita plafoanelor anunţate, dar nu mai mult decât valoarea din documentele justificative. "De anul acesta am rezolvat această problemă, nu mai sunt nevoiţi să avanseze sumele necesare transportului între localitatea de domiciliu şi şcoală".