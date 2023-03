Este ziua de naștere a lui Ion Iliescu. Cozmin Gușă, culise din urmă cu fix 20 de ani: Ultima aniversare din Kiseleff

"Eram secretar general al PSD. În perioada aia, Iliescu se serba la Cotroceni şi, o dată, s-a serbat la Scroviștea, în 2002, la două zile diferenţă. Eu, în 2001, pentru că eram aşa într-un soi de luptă cu el - eram cu Năstase şi el era împotriva lui, nu mă luptam eu cu el - nici nu am vorbit. În 2002 am fost prezent la el, atunci era şi doamna Nina. Ne-am dus - o delegaţie de partid în frunte cu Adrian Năstase - să vorbim cu preşedintele, la Scroviștea. În 2003, deja nivelasem un pic relaţiile şi am băut cu el un pahar de vin, la Cotroceni. A doua zi, m-a invitat Corina Creţu, că a zis domnul preşedinte că vrea să bea.... mai voia să afle informații din partid, să vadă ce facem, se mai implica în viaţa de partid.

"Eu nu am trecut de partea lui, dar mai aflăm lucruri"

Nu am avut o relaţie bună cu el. În 2003, nu a fost rea, pentru că el spera cumva să mă atragă de partea lui, în lupta surdă cu Năstase. Eu nu am trecut de partea lui, dar mai aflam lucruri, că era preşedintele României. Pe 4 martie 2003, am băut un şpriţ cu Ion Iliescu la Cotroceni şi atât. După aia, nu s-a mai aniversat niciodată în Kiseleff, pentru că, pe locul pregătit pentru el, a venit Geoană şi el a continuat să se aniverseze la Institutul Social Democrat, pe Strada Atenei, în centrul Bucureştiului. Acolo, mergeau cohorte de simpatizanţi, să spunem, ai lui Ion Iliescu şi profitorii din partid care voiau să îl folosească. Apoi, s-a tot serbat pe Atenei, până nu a mai contat pentru partid şi a stat acasă", a povestit Cozmin Gușă, în emisiunea Deferiți mass-media de la DCNews TV.

