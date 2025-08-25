Grindeanu, demersuri pentru sprijinul administrațiilor locale. Cu cine s-a întâlnit liderul PSD / foto în articol

Luni, 25 august 2025, Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, s-a întâlnit cu Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor.

„Astăzi, am avut plăcerea să mă întâlnesc cu Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor, cu care am discutat despre rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea proiectelor cu fonduri europene.

În cadrul întrevederii, am întărit nevoia ca viitorul buget european pe termen lung să țină cont de revendicările și nevoile de dezvoltare ale României și ale autorităților locale și am respins crearea de noi criterii care să îngreuneze accesarea resurselor europene.

Ne bucurăm de sprijinul președintei Comitetului European al Regiunilor pentru programele naționale de dezvoltare locală și, în acest context, am reconfirmat angajamentul #PSD de a proteja investițiile locale vitale care contribuie decisiv la viața românilor“, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

