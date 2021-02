Gratuitate pe TREN. Barna, discuții cu studenții: Am clarificat! ANUNȚ pentru tineri

"Am discutat azi cu reprezentanți ai mai multor organizații de studenți problema subvenționării transportului pentru studenți. Am clarificat, între altele, faptul că, potrivit proiectului de #buget care va ajunge la #Parlament, subvenția se aplică pe toată durata anului, nu doar pe perioada cursurilor, fără limită de călătorii și fără limită de vârstă, condiția fiind calitate de #student / #doctorand.



Subvenția va reprezenta 50 % din costul călătoriei pe mijloacele de #transport local în comun, transportul intern #auto, transport intern #feroviar la toate categoriile de #trenuri şi #naval.



A fost o discuție foarte bună în care am explicat condiționările respectării unui deficit asumat la nivel european, iar reprezentanții studenților mi-au prezentat scenarii alternative. Am fost de acord că este important ca fiecare decizie ce urmează a fi luată să fie explicată în detaliu astfel încât rațiunea ei să fie bine înțeleasă și confuziile evitate.



Pe de altă parte, le-am spus liderilor studenților că îi aștept să vorbim și despre lucruri pe care le putem face împreună astfel încât ei și majoritatea colegilor lor care studiază aici sau în străinătate să aleagă fără regrete România ca primă opțiune pentru carieră și viață la finalizarea studiilor.

Am convenit ca astfel de întâlniri să devină periodice pentru a putea genera inițiative de reformă eficiente", a scris Dan Barna pe pagina de Instagram.