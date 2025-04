Gluma neașteptată a lui Donald Trump după moartea Papei Francisc

Fostul președinte american Donald Trump a făcut marți o declarație neașteptată în fața reporterilor, afirmând, într-un ton glumeț, că i-ar plăcea să devină următorul papă, în contextul vacanței create de moartea Papei Francisc.

„Mi-ar plăcea să fiu papă. Asta ar fi alegerea mea nr. 1”, a spus Trump, întrebat pe cine ar vedea potrivit să îi urmeze pontifului decedat săptămâna trecută la vârsta de 88 de ani, conform Reuters.

Declarația a fost urmată de râsete în rândul jurnaliștilor, însă a generat reacții mixte în mediile religioase și diplomatice.

Un comentariu fără preferințe clare

În aceeași conferință, Trump a clarificat că nu are, de fapt, o preferință personală pentru noul pontif. A ținut, totuși, să-l menționeze pe cardinalul Timothy Dolan, arhiepiscop de New York, spunând: „Trebuie să spun că avem un cardinal care se întâmplă să fie dintr-un loc numit New York și care este foarte bun, așa că vom vedea ce se va întâmpla”.

Cu toate acestea, Dolan nu figurează printre numele vehiculate cu șanse reale de a prelua conducerea Bisericii Catolice. Lista scurtă include totuși un alt american – cardinalul Joseph Tobin, arhiepiscop de Newark, New Jersey.

Până în prezent, niciun papă nu a provenit din Statele Unite, iar alegerea unuia ar reprezenta o premieră istorică.

Relația tensionată Trump – Papa Francisc

Comentariile lui Trump au apărut la scurt timp după ce el și soția sa, Melania, au participat la funeraliile Papei Francisc, desfășurate la Roma în weekendul trecut. Papa Francisc a fost primul pontif provenit din America Latină și a fost apreciat pentru pozițiile sale progresiste privind migrația, clima și inegalitățile sociale.

De-a lungul timpului, relația dintre cei doi lideri a fost una tensionată. Papa Francisc a criticat adesea politicile dure ale lui Trump în privința imigrației, în timp ce fostul președinte l-a acuzat pe papă că „nu înțelege amenințarea reală” reprezentată de granițele deschise.

Un conclav fără favoriți clari

În următoarele zile, aproximativ 135 de cardinali se vor reuni într-un conclav secret pentru a alege noul lider al Bisericii Catolice. Deocamdată, nu există un favorit clar, ceea ce sporește interesul și speculațiile legate de viitorul Vaticanului.

În acest context tensionat și plin de incertitudini, gluma lui Trump a fost văzută de unii ca o tentativă de a atrage atenția, iar de alții ca o declarație nepotrivită într-un moment de doliu.

Deși declarația fostului președinte a fost făcută pe un ton amuzat, experții în relații internaționale avertizează că orice comentariu legat de alegerile papale este delicat, mai ales când vine din partea unei figuri publice atât de polarizante precum Donald Trump.

Pentru unii, vorbele sale au fost pur și simplu o încercare de a atrage atenția într-un moment global important. Pentru alții, reprezintă o dovadă în plus că Trump nu ezită să abordeze teme sensibile în stilul său caracteristic: cu o doză de umor, dar și cu potențialul de a crea valuri.

