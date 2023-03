Gina Pistol, în lacrimi după ce a postat, din greșeală, o poză cu chipul fiicei sale, Josephine. "Regret amarnic!"

Cei doi se aflau la plimbare, prin pădure, atunci când Gina a făcut fotografiile. Deși fanii au crezut că cei doi s-au decis să o arate lumii pe cea mică, se pare că totul a fost, de fapt, doar o greșeală, întrucât în pozele pe care le mai postase în acel colaj Gina îi acoperise fața cu o șapcă, potrivit Kanal D.

După ceva timp, Gina Pistol a intrat pe Instagram și, plângând, a recunoscut că a greșit și că postarea fotografiei respective a fost făcută din greșeală.

„Îmi dă fiică-mea într-una șervețele, pentru că, de vreo 10 minute, plâng încontinuu. Plâng, pentru că am făcut o greșeală și o regret amarnic. Am să îi rog pe cei din presă să îi blureze chipul fetiței mele! Am postat acea poză din greșeală. Preț de câteva minute a fost pe Instagram și, apoi, am șters-o, când am realizat că este postată și poza aceea. Rugămintea mea este să îi blureze chipul copilului, pentru că încă nu consider că este gata să apară pe platformele online și în publicații!" a transmis Gina Pistol.

Gina Pistol și-a dat seama că pierde multe activități și amintiri din viața fiicei sale și a decis să ia o pauză de la televiziune o perioadă. A stat acasă mai bine de un an și jumătate. Ulterior, a filmat un sezon la Chefi la cuțite, doar că de curând a anunțat că își dorește să petreacă mai mult timp cu Josephine, pentru că din cauza filmărilor nu poate face asta.

