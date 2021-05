”E ușor să arunci doar viziuni”

"PNRR este un proiect de ţară, poate singurul real, pentru că are bani alocaţi. E uşor să faci proiecte de ţară când nu ai bani, să arunci doar viziuni. Este un proiect de ţară cu condiţii stricte ataşate. Legat de diferenţa de viziune, mi se pare că ajungem în punctul în care România, ca membru al Uniunii Europene, trebuie să împartă, să facă punte între două lumi. O lume cu aşteptări legitime, care vrea rezolvarea unor probleme de la 1960, cum ar fi să avem autostrăzi gata, să avem spitale, să nu fim statul european cu cel mai mare abandon şcolar. În România, sunt zone unde să ajungi la facultate e o raritate. Sunt probleme care nu trebuiau să mai existe.

În acelaşi timp, avem viziunea Uniunii Europene, care crede că astea sunt probleme rezolvate. Şi spune că trebuie să pregătim economia europeană pentru decarbonizare, pentru digitalizare, să avem maşini electrice. Şi stăm şi ne uităm ca olteanul la girafă şi spunem 'dom'le, cum facem noi să împăcăm aceste două lumi?'.

Eu atât mă pricep şi cred că mă pricep bine. Cred că am adus PNRR în punctul de echilibru în care se împacă cele două viziuni. Mai avem de negociat încă, irigaţii, gaze, autostrăzi, avem o înţelegere pe educaţie, pe sănătate, avem 1,5 miliarde de euro instrumente financiare", a declarat Cristian Ghinea în emisiunea All About Eu de la DC NEWS TV.

Victor Negrescu: PNRR nu poate fi implementat până în 2026

De altfel, europarlamentarul Victor Negrescu a afirmat în aceeaşi emisiune, în urmă cu câteva săptămâni, că PNRR nu poate fi implementat până în august 2026, în forma actuală.

"Din informațiile pe care le am, în calitate de membru în Comisia pentru Bugete, Comisia Europeană consideră că planul, așa cum a fost el prezentat, nu poate fi implementat până în luna august 2026. Proiectele propuse pentru transport, mediu, digitalizare și agricultură nu sunt clare și necesită schimbări fundamentale. Riscăm să avem tăieri față de varianta propusă și pe zona de educație și pe cea dedicată administrației locale.



De fapt, Guvernul nu a fost capabil să scrie proiecte serioase și concrete și nu a reușit să obțină nimic pentru România în negocierile cu reprezentanții Comisiei Europene. Nu a reușit nici să obțină fondurile promise pentru transport și agricultură.



În acest moment de criză este nevoie de consens național. Fac apel la reprezentanții Guvernului să renunțe la interesele lor și să deschidă ușa negocierilor cu partenerii sociali, societatea civilă și partidele politice. Obiectivul nu este să trecem PNRR, doar de dragul de a-l trece, pentru că oricum Comisia trebuie să le accepte pe toate pentru a merge înainte, ci să venim cu un plan ce poate fi implementat în calendarul dat și care să genereze bunăstare pentru populație.



România riscă să nu acceseze toți banii dacă va merge înainte cu planul în forma actuală. Comisia Europeană urmează să verifice implementarea planului de două ori pe an, putând să decidă tăierea fondurilor alocate. Pentru România, este important ca actualii guvernanți să treacă peste orgolii și să fie transparenți privind PNRR", a transmis europarlamentarul.