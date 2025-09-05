Ghid astrologic pentru Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 - VIDEO

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu mai multe detalii despre prima eclipsă a toamnei.

Primul eveniment special al toamnei va avea loc pe 7 septembrie. Este vorba de o Eclipsă de Lună/Lună Plină în Pești. Și pentru că și Saturn s-a reîntors în acest semn, Eclipsa de Lună vine cu o doză în plus de realism, necesar în aceste vremuri.

Orice Lună Plină vorbește despre un capitol încheiat, despre decizii mult așteptate sau momentul în care ne dăm seama că nu se mai poate. Fiind vorba și de o eclipsă, se va comporta precum o Lună Plină “pe steroizi”.

O tematică importantă este aceea a regretului. Ce înseamnă regretul pentru noi?

Cât timp consumăm să regretăm greșelile trecutului? Unele făcute în mod conștient, însă altele fără să ne dăm seama.

Eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În jurul acestora, este important să fim atenți la semnalele și la sincronicitățile apărute deoarece acestea poartă mesaje importante pentru noi.

Și vor exista unele lecții de viață, mai ales pentru zodiile cu marcaj mutabil: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată vineri, 5 septembrie de la ora 20.00, pe DCNews și DCNewsTV.

