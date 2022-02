Germania și-a motivat refuzul excluderii Rusiei din SWIFT. Italia s-a răzgândit și sprijină ”deconectarea”

UPDATE: ”Colegul și prietenul meu, șeful diplomației italiene Luigi Di Mayo, m-a asigurat prin telefon că Italia va sprijini deconectarea Rusiei de la SWIFT. Solidaritatea deplină a Italiei cu Ucraina”, a scris Dmytro Kuleba, ministrul ucrainean de Externe, pe contul său de socializare.

Știre inițială: După discuțiile legate de excluderea Rusiei din sistemul interbancar de comunicații internaționale (SWIFT), guvernul german şi-a susţinut vineri refuzul său în această privință, transmite dpa, citat de Agerpres.



"Oprirea SWIFT ar necesita o pregătire tehnică complexă şi ar avea efecte masive şi asupra transferurilor de plăţi în Germania şi pentru firmele germane, în afacerile acestora cu Rusia", a explicat purtătorul de cuvânt al executivului de la Berlin, Steffen Hebestreit.

Cine se mai opune aplicării acestei măsuri



De altfel, Germania nu a fost singura care a ezitat la summitul UE încheiat vineri dimineaţa, a susţinut Hebestreit. "Am observat că şi Franţa şi Italia, printre altele, au avut obiecţii", a spus el.



Excluderea Rusiei din SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - societatea pentru telecomunicaţii financiare interbancare globale) este considerată o măsură care ar paraliza sistemul bancar rusesc. Peste 11.000 de instituţii financiare din 200 de ţări folosesc SWIFT pentru schimburile de informaţii privind plăţile.

Cinci ”piloni” ai pachetului de sancțiuni

Potrivit Comisiei Europene, sancțiunile împotriva Rusiei se bazează pe cinci piloni. În primul rând, pachetul include sancțiuni financiare care blochează accesul Rusiei la cele mai importante piețe de capital. ”Vizăm în prezent 70% din piața bancară rusă, dar și principalele întreprinderi deținute de stat, inclusiv în domeniul apărării”, potrivit paginii de Facebook a Comisiei Europene în România.

Al doilea pilon principal vizează sectorul energetic, un domeniu economic esențial care aduce beneficii în special statului rus. În al treilea rând, se va interzice integral vânzarea de aeronave, piese de schimb și echipamente către companiile aeriene ruse. În al patrulea rând, va fi limitat accesul Rusiei la tehnologii esențiale. ”Vom împiedica accesul Rusiei la tehnologii importante de care are nevoie pentru a construi un viitor prosper”, potrivit CE. ”În fine, acționăm în domeniul vizelor. Diplomații și grupurile asociate, precum și oamenii de afaceri nu vor mai avea acces privilegiat în Uniunea Europeană", a declarat Ursula von der Leyen. (Citește mai mult AICI)

Ministrul francez de Finanțe: Tăierea Rusiei de la SWIFT e o opțiune de ”ultimă instanță”

Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, a declarat, vineri, 25 februarie, că opțiunea de a deconecta Rusia de la sistemul global de plăți interbancare SWIFT rămâne deschisă, dar că o consideră o „ultimă soluție”, conform Reuters, notează Mediafax.

Statele Unite și Uniunea Europeană au optat să nu taie Rusia de la SWIFT ca parte a sancțiunilor înăsprite din cauza invaziei din Ucraina, dar ar putea reveni asupra acestei chestiuni, a declarat, joi, președintele american Joe Biden. (Citește mai mult AICI)

