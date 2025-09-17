Generația Globală: Povestea Asociației "Ilinca" și a românilor din diaspora italiană

Emisiunea Generația Globală, moderată de jurnalistul Bogdan Bolojan, aduce în fața publicului o nouă poveste de implicare și dăruire pentru comunitatea românească din diaspora. Joi, 18 septembrie, de la ora 14:00, veți putea urmări un interviu cu Liana Delia Vasile, președinta Asociației de promovare socială „Ilinca” din Italia, un proiect care reunește români, păstrează legătura cu rădăcinile culturale și creează un spațiu educațional și identitar pentru copiii românilor din regiunea Lazio.

În prima parte a emisiunii, Liana Delia Vasile va povesti cum s-a născut ideea de a înființa Asociația „Ilinca”, care este misiunea sa principală și de ce numele „Ilinca” a devenit simbolul acestui demers. Invitații vor afla care au fost primele activități desfășurate, cum au fost primite de copii și părinți și ce impact au avut asupra comunității.

Activități pentru copii și redescoperirea rădăcinilor

Un punct central al discuției va fi dedicat programelor organizate pentru copiii românilor din Lazio – ateliere de limbă română, de cultură, tradiții, activități artistice și sportive – toate menite să ofere un cadru prietenos pentru învățare și reconectare cu identitatea românească. Liana Delia Vasile va vorbi despre reacțiile copiilor crescuți în diaspora la aceste întâlniri, dar și despre părinți, care de multe ori găsesc în aceste activități o formă de reîntoarcere la propriile amintiri și valori.

Provocările vieții asociative

Interviul va aborda și partea mai puțin vizibilă a muncii din spatele unui proiect comunitar: dificultățile întâlnite în organizarea și finanțarea activităților, căutarea sprijinului din partea autorităților române și italiene, dar și eforturile de a atrage voluntari și de a menține comunitatea unită și implicată.

Într-un dialog sincer, Liana Delia Vasile va vorbi despre legătura cu România, despre colaborările cu instituțiile din țară și despre felul în care aceste conexiuni dau forță activităților din diaspora. O temă importantă va fi identitatea copiilor români crescuți în Italia – între rădăcinile românești și integrarea în societatea italiană – și cum pot părinții să-i ajute să-și păstreze limba și tradițiile.

Privind spre viitor

În partea finală a emisiunii, președinta Asociației „Ilinca” va împărtăși viziunea sa pentru viitor, planurile de dezvoltare ale organizației și cel mai mare vis legat de copiii românilor din diaspora. Mesajul său se va adresa atât părinților, cât și celor care se gândesc să se implice ca voluntari sau susținători ai proiectelor culturale și educative.

Interviul cu Liana Delia Vasile va fi difuzat joi, 18 septembrie, de la ora 14:00, pe ȘtiriDiaspora și DCNews, atât pe site-urile de știri, cât și pe paginile de Facebook și pe canalul de YouTube.

