Gabriela Cristea prezintă Mireasa: Urzeala soacrelor la Antena Stars

Zilnic, după difuzarea ediţiei Mireasa de pe Antena 1, de la ora 14:00, începând cu ora 19:00, gazda show-ului Mireasa – Urzeala soacrelor, Gabriela Cristea, îi invită pe telespectatori pe Antena Stars să continue creionarea poveştilor prin dezbaterea argumentată a subiectelor zilnice alături de invitaţi speciali şi să afle detalii în premieră despre participanţi, dat fiind faptul că aceştia sunt într-o competiţie. Mai mult, cei de acasă vor avea ocazia, prin intermediul emisiunii Mireasa: Urzeala soacrelor, să îşi susţină favoriţii în direct, la tv. Tot ce trebuie să facă aceştia este să se înscrie trimiţând un mesaj la adresa fanmireasa@antenagroup.ro , urmând a fi contactaţi de echipa emisiunii de la Antena Stars, pentru a programa prezenţa în platoul reality show-ului.

„Sunt tare fericită să fac parte din acest proiect, mă simt onorată de faptul că am fost cooptată în această echipă şi că odată cu lansarea Mireasa – Urzeala soacrelor, telespectatorii vor avea ocazia să cunoască în premieră şi soacrele mici, dar şi alţi susţinători ai concurentelor Mireasa, iar aceştia, la rândul lor, le vor putea ajuta pe concurente în momente-cheie din competiţie”, a declarat Gabriela Cristea, care a mai completat: „O să îmi fie puţin dificil, pentru că o să am serile ocupate, timp pe care îl valorificam la maximum împreună cu familia mea, dar am să recuperez weekendurile. Îi invit cu mare drag pe telespectatori ca începând din 29 martie, de la ora 19:00, să fie alături de noi, în direct din studioul Mireasa: Urzeala soacrelor, de la Antena Stars şi dacă au ceva de comunicat, să o facă, pentru că noi suntem deschişi să îi ascultăm pe toţi cei care au o poveste de spus vis-a-vis de ce se întâmpă în casa Mireasa!”.

În fiecare seară, de la ora 19:00, la Antena Stars, Gabriela Cristea va dezbate alături de invitaţii săi cele mai importante subiecte din casa Mireasa, răspunzând totodată întrebărilor celor de acasă

Emisiunea Mireasa: Urzeala soacrelor aduce în faţa publicului spectator poveşti de dragoste încheiate dramatic, iubiri ascunse sau neasumate, dar şi situaţii uneori contradictorii, create de susţinător, oferindu-le astfel tuturor posibilitatea unui nou început în viaţa de cuplu.