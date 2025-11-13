Furia industriei de apărare: sindicaliștii ies în stradă împotriva tăcerii ministrului Miruță

Aceștia acuză lipsa de comenzi, bugete aprobate târziu, lipsa investițiilor și refuzul ministrului Radu Miruță de a avea un dialog real cu reprezentanții lucrătorilor din domeniu.

Sindicaliștii atrag atenția că, deși industria de apărare este considerată strategică, companiile din subordinea statului sunt afectate de lipsa contractelor și a comenzilor ferme, ceea ce periclitează activitatea curentă și locurile de muncă.

Un alt motiv major de nemulțumire este aprobarea întârziată a bugetelor, care a venit abia la sfârșitul lunii octombrie. Sindicaliștii spun că această întârziere a făcut imposibilă negocierea contractelor colective de muncă (CCM) în condiții normale, afectând veniturile și stabilitatea angajaților.

Situație critică la mai multe unități din industria de apărare

Reprezentanții Alianței Sindicatelor avertizează că mai multe societăți din subordinea Ministerului Economiei se confruntă cu dificultăți serioase. Printre acestea se numără:

Șantierul Naval Damen Mangalia,

Automecanica Moreni,

Electromecanica Ploiești,

Uzina Mecanică Sadu,

METROM Brașov.

Potrivit sindicaliștilor, aceste unități se confruntă cu lipsa investițiilor, blocarea angajărilor pentru anul 2025, dar și cu o criză acută de materii prime esențiale: pulberi, componente, capse pentru muniție și explozibili de mare putere.

„Industria de apărare moare încet și sigur”

Sindicaliștii mai acuză și faptul că domeniul nu mai este atractiv pentru tineri și specialiști, ceea ce pune în pericol viitorul acestui sector strategic.

Protestatarii îl acuză direct pe ministrul Economiei, Radu Miruță, de refuzul unui dialog deschis, transparent și constructiv cu sindicatele. Potrivit acestora, toate încercările de a organiza discuții oficiale au fost ignorate sau amânate.

Proteste pentru salvarea industriei românești de apărare

Sindicaliștii spun că protestul de joi este doar primul pas dintr-o serie de acțiuni de stradă planificate pentru perioada următoare. Scopul lor este să tragă un semnal de alarmă privind starea critică a industriei românești de apărare și necesitatea unor măsuri urgente pentru redresarea sectorului.