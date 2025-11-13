€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Stiri Furia industriei de apărare: sindicaliștii ies în stradă împotriva tăcerii ministrului Miruță
Data actualizării: 08:31 13 Noi 2025 | Data publicării: 08:28 13 Noi 2025

Furia industriei de apărare: sindicaliștii ies în stradă împotriva tăcerii ministrului Miruță
Autor: Alexandra Curtache

miting
 

Sindicaliştii din Alianţa Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică şi Navală vor protesta joi, între orele 11:00 și 13:00, în faţa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDIAT).

Aceștia acuză lipsa de comenzi, bugete aprobate târziu, lipsa investițiilor și refuzul ministrului Radu Miruță de a avea un dialog real cu reprezentanții lucrătorilor din domeniu.

Sindicaliștii atrag atenția că, deși industria de apărare este considerată strategică, companiile din subordinea statului sunt afectate de lipsa contractelor și a comenzilor ferme, ceea ce periclitează activitatea curentă și locurile de muncă.

Un alt motiv major de nemulțumire este aprobarea întârziată a bugetelor, care a venit abia la sfârșitul lunii octombrie. Sindicaliștii spun că această întârziere a făcut imposibilă negocierea contractelor colective de muncă (CCM) în condiții normale, afectând veniturile și stabilitatea angajaților.

Situație critică la mai multe unități din industria de apărare

Reprezentanții Alianței Sindicatelor avertizează că mai multe societăți din subordinea Ministerului Economiei se confruntă cu dificultăți serioase. Printre acestea se numără:

  • Șantierul Naval Damen Mangalia,
  • Automecanica Moreni,
  • Electromecanica Ploiești,
  • Uzina Mecanică Sadu,
  • METROM Brașov.

Potrivit sindicaliștilor, aceste unități se confruntă cu lipsa investițiilor, blocarea angajărilor pentru anul 2025, dar și cu o criză acută de materii prime esențiale: pulberi, componente, capse pentru muniție și explozibili de mare putere.

„Industria de apărare moare încet și sigur”

Sindicaliștii mai acuză și faptul că domeniul nu mai este atractiv pentru tineri și specialiști, ceea ce pune în pericol viitorul acestui sector strategic.

Protestatarii îl acuză direct pe ministrul Economiei, Radu Miruță, de refuzul unui dialog deschis, transparent și constructiv cu sindicatele. Potrivit acestora, toate încercările de a organiza discuții oficiale au fost ignorate sau amânate.

Proteste pentru salvarea industriei românești de apărare

Sindicaliștii spun că protestul de joi este doar primul pas dintr-o serie de acțiuni de stradă planificate pentru perioada următoare. Scopul lor este să tragă un semnal de alarmă privind starea critică a industriei românești de apărare și necesitatea unor măsuri urgente pentru redresarea sectorului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Vrei să mergi în SUA? Trebuie să urci mai întâi pe cântar, conform noilor reguli impuse de Trump
Publicat acum 7 minute
Toate benzinăriile Lukoil din Bulgaria funcționează normal, anunță compania
Publicat acum 20 minute
Avertismentul lui Marco Rubio către Moscova, după acțiunile Rusiei în Europa de Est, printre care și România
Publicat acum 29 minute
Coiful de la Coțofenești e la Iași, doar că... e din ciocolată
Publicat acum 48 minute
Militarii ucraineni, forțați să se retragă din 5 sate din regiunea Zaporojie. Presiunea Rusiei crește vertiginos
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat acum 23 ore si 33 minute
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close