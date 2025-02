Fratele lui Dalai Lama a murit - Video

Gyalo Thondup s-a născut în anul 1928, cu mai bine de 30 de ani înainte de revolta din Lhasa din 1959 împotriva forţelor chineze, a cărei înăbuşire l-a forţat pe Dalai Lama să se refugieze în India. Mai târziu, Gyalo Thondup a condus guvernul tibetan în exil în calitate de preşedinte al 'Kashag' (cabinet), la începutul anilor 1990 şi a servit ca emisar personal al lui Dalai Lama, transmite AFP.

”A făcut tot ce a putut, era foarte dedicat şi curajos”, l-a lăudat fratele său în timpul rugăciunilor la mănăstirea Tashi Lhunpo din sudul Indiei. Demnitarul tibetan s-a rugat pentru împlinirea dorinţei defunctului ”de a putea lucra îndeaproape cu Dalai Lama pentru cauza tibetană în toate vieţile sale viitoare”.

China susţine că Tibetul este parte integrantă a ţării, iar mulţi tibetani exilaţi se tem că Beijingul va numi un succesor rival al lui Dalai Lama, pentru a-şi consolida controlul asupra teritoriului.

