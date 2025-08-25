Fost candidat la președinția României, dus la audieri după ce ar fi racolat un minor - Foto în articol

Un fost candidat la prezidențiale a fost dus la audieri de către polițiști, după ce a fost reclamat că ar fi abordat pe social media un minor de 15 ani.

Este vorba despre Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României. El a fost dus la audieri de poliție după ce ”Justițiarul de Berceni” l-a reclamat la 112 că ar fi abordat pe rețelele sociale un minor de 15 ani, cu scopul de a-l determina să întrețină relații sexuale.

Un clip în care Sebastian Popescu vorbea cu polițiștii desepre acest subiect a fost postat pe contul de TikTok al ”Justițiarului de Berceni”. La fața locului, în Sectorul 3, s-au deplasat polițiști de la Secția 27 Poliție, care au vorbit cu cele două persoane.

Apoi, Sebastian Popescu a fost dus la audieri, pentru mai multe verificări.

